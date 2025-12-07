Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chỉ đạo khẩn của UBND TPHCM về xử lý vụ cháy làm 4 người chết

Nguyễn Dũng
TPO - Liên quan vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại số 227 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) làm 4 người tử vong, UBND TP.HCM vừa giao Công an TP.HCM khẩn trương tổ chức điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nếu phát hiện vi phạm.

Theo chỉ đạo của UBND TPHCM, việc điều tra phải được thực hiện khẩn trương, khách quan, đúng quy định pháp luật, làm rõ nguyên nhân gây cháy, cũng như các yếu tố liên quan đến điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở xảy ra vụ việc.

z7299382784960-951f52558a15ca3db53096113b65e448.jpg
Quán ăn nơi xảy ra vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Song song đó, UBND phường Cầu Ông Lãnh được giao tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân, tạo điều kiện tốt nhất để người thân sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo được xác định là sự cố đặc biệt nghiêm trọng, là một trong những nguyên nhân trực tiếp khiến TP.HCM phải ban hành loạt chỉ đạo khẩn nhằm siết chặt công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Như Tiền Phong đưa tin, rạng sáng 5/12 đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán lẩu ốc số 227 Trần Hưng Đạo khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 mẹ con. Hai người khác nhập viện cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, quán ăn có kết cấu dạng nhà ống, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, bên ngoài bị bịt kín bởi biển quảng cáo... nên gây khó cho việc tiếp cận dập lửa...

Nguyễn Dũng
