Cần Thơ bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt

Nhật Huy
TPO - Ngày 8/12, UBND TP. Cần Thơ tổ chức triển khai công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Văn Hòa chủ trì và trao các quyết định của UBND Thành phố bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ông Lê Trọng Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Dung, được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm.

Ông Lê Thanh Tâm - nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ (cũ), được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

UBND thành phố cũng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Huỳnh Trung Trứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cái Khế, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ, thời hạn 5 năm.

Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lý Hoàng Phong - Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP. Cần Thơ), sĩ quan biệt phái, giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ trong thời gian biệt phái.

z7304073228510-b90aea6ed3baeb70860b8c0ea85f1d4d-1820-4178.jpg
Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ chủ chốt.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ quyết định điều chuyển công tác đối với ông Võ Minh Cảnh - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ, đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã Thành phố theo phương án của Đảng uỷ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ.

Ngoài ra, Thành phố giao quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đối với ông Lê Hoàng Thanh, Phó Hiệu trưởng, kể từ ngày 1/12/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Hiệu trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Nguyễn Văn Hòa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ông đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc mới, phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố thực hiện mô hình chính quyền hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển của Thành phố.

z7304073304424-4a4f262a2ca658443a1c5fe44be728aa-9911.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu.

Ông Hòa nhấn mạnh việc luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Lãnh đạo Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác bàn giao.

Nhật Huy
