Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 6 tỉnh, thành

TPO - Tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa, Hưng Yên, Phú Thọ, Lào Cai vừa diễn ra các hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 1/12, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ TP Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy Đà Nẵng phân công, điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng thời, bà Trần Thị Kim Hoa được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được phân công, điều động đến công tác tại UBND TP để Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phan Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ được phân công, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy. Các quyết định có thời hạn 5 năm.

Quang cảnh lễ công bố.

Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.



Theo báo Khánh Hòa tại buổi lễ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố Quyết định tiếp nhận, điều động ông Lê Quốc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt đến nhận công tác tại Sở Tài chính và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/12/2025;

Tiếp nhận, điều động ông Phạm Hoài Trung - Phó Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác tại Tổng Công ty Khánh Việt và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt, phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty kể từ ngày 1/12/2025 cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Khánh Việt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh; Báo Khánh Hòa

Ngày 1/12, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể:

Điều động ông Vũ Thanh Vân, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Điều động, bổ nhiệm ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Điều động ông Vũ Quốc Nghị, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao các quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Chiều 1/12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Gia Lai, tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể:

Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/12/2025 đối với ông Trần Trọng Triêm-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp;

Bổ nhiệm ông Bùi Lê Vĩ Chinh-Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao quyết định cho ông Đặng Công Tiến. Ảnh: Báo Gia Lai

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Tiến Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh.

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

UBND tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông (đứng giữa) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải (bên trái) và tân Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng (bên phải). Ảnh: Lệ Oanh

Cũng vào chiều 1/12, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Triều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Xát, giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Triều. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.