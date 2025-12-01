Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hưng Yên điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Hưng Yên công bố, trao 3 quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và Chánh Thanh tra tỉnh.

Ngày 1/12, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, cụ thể:

Theo Quyết định số 1909, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động ông Vũ Thanh Vân, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Tại Quyết định số 1918, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Tại Quyết định số 1919, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động ông Vũ Quốc Nghị, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao các quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt, người đứng đầu tại các sở, ngành của tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhận định, đã đến lúc phải thay đổi tư duy lối mòn xem nhẹ ngành Công Thương chỉ là quản lý thị trường hay thương mại đơn thuần. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng ông Vũ Thanh Vân, với bản lĩnh của người từng trải qua nhiều vị trí công tác, sẽ cùng tập thể đưa ngành Công Thương trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, thực sự là nền tảng cốt lõi dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc nhận định, đây là đơn vị nắm giữ động lực tăng trưởng trực tiếp, đòi hỏi người lãnh đạo không chỉ giỏi quản lý mà còn phải trực tiếp tháo gỡ những vấn đề gai góc về đất đai, thủ tục để đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông tin tưởng tân Trưởng ban sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững thế mạnh mũi nhọn công nghiệp của Hưng Yên.

Đối với công tác Thanh tra, Chủ tịch Phạm Quang Ngọc khẳng định: Nhiệm vụ của người đứng đầu ngành Thanh tra không chỉ là giữ nghiêm kỷ cương, phép nước mà còn phải tạo được sự đồng thuận, ổn định để phát triển. Thanh tra không chỉ là để “bắt lỗi”, mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, hướng dẫn và lan tỏa tư duy tuân thủ pháp luật trong hệ thống chính trị.

Trần Hoàng
#Điều động và bổ nhiệm cán bộ tỉnh Hưng Yên #Thay đổi lãnh đạo sở ngành tỉnh Hưng Yên #Phát triển ngành Công Thương Hưng Yên #Vai trò của Ban Quản lý các khu công nghiệp #Nâng cao hiệu quả công tác Thanh tra #Chính sách quản lý đất đai và doanh nghiệp #Chiến lược phát triển kinh tế địa phương #Chuyển đổi tư duy quản lý nhà nước #Ổn định và phát triển hệ thống chính trị tỉnh Hưng Yên

Xem thêm

Cùng chuyên mục