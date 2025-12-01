Hưng Yên điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

Ngày 1/12, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, cụ thể:

Theo Quyết định số 1909, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động ông Vũ Thanh Vân, Chánh Thanh tra tỉnh đến nhận công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Tại Quyết định số 1918, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cao Quang Hưng, Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Tại Quyết định số 1919, ngày 21/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên quyết định điều động ông Vũ Quốc Nghị, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Thanh tra tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc trao các quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt, người đứng đầu tại các sở, ngành của tỉnh.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhận định, đã đến lúc phải thay đổi tư duy lối mòn xem nhẹ ngành Công Thương chỉ là quản lý thị trường hay thương mại đơn thuần. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng ông Vũ Thanh Vân, với bản lĩnh của người từng trải qua nhiều vị trí công tác, sẽ cùng tập thể đưa ngành Công Thương trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, thực sự là nền tảng cốt lõi dẫn dắt sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, ông Phạm Quang Ngọc nhận định, đây là đơn vị nắm giữ động lực tăng trưởng trực tiếp, đòi hỏi người lãnh đạo không chỉ giỏi quản lý mà còn phải trực tiếp tháo gỡ những vấn đề gai góc về đất đai, thủ tục để đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông tin tưởng tân Trưởng ban sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giữ vững thế mạnh mũi nhọn công nghiệp của Hưng Yên.

Đối với công tác Thanh tra, Chủ tịch Phạm Quang Ngọc khẳng định: Nhiệm vụ của người đứng đầu ngành Thanh tra không chỉ là giữ nghiêm kỷ cương, phép nước mà còn phải tạo được sự đồng thuận, ổn định để phát triển. Thanh tra không chỉ là để “bắt lỗi”, mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, hướng dẫn và lan tỏa tư duy tuân thủ pháp luật trong hệ thống chính trị.