Xã hội

Hưng Yên: Sẽ mở rộng không gian Phố Hiến hướng ra sông Hồng

Trọng Đảng
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã làm việc với các phường, xã và sở ngành về định hướng phát triển phường Phố Hiến thành đô thị vùng Phố Hiến và mở rộng không gian hướng ra sông Hồng.

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đã nghe đại diện các phường, xã nằm trong vùng quy hoạch và mở rộng đô thị Phố Hiến phát biểu. Đại diện các phường gồm: Phố Hiến, Hồng Châu và xã Tân Hưng, xã Sơn Nam… đều cho biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, các địa phương thuộc thành phố Hưng Yên cũ đã nhanh chóng tổ chức lại bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; công tác quản lý đô thị, chỉnh trang hạ tầng, cải cách hành chính tiếp tục có tiến bộ.

1.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc làm việc với các sở ban ngành và phường, xã về phát triển đô thị Phố Hiến ngày 26/11.

Tuy nhiên, các địa phương cũng phản ánh một thực tế khó khăn, như: khối lượng công việc nhiều, cán bộ các phòng ban không được tăng thêm biên chế, dẫn đến cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, giảm sự tập trung cho chuyên môn chính, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho rằng, thành phố Hưng Yên cũ là trung tâm đô thị hành chính, có cấu trúc gồm vùng lõi đô thị và khu vực quy hoạch tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa. Cùng với phát triển thương mại - dịch vụ, khu vực này cần phải phát huy giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của vùng đất Phố Hiến. Bên cạnh đó, muốn phát triển đô thị Hưng Yên theo hướng hiện đại, đồng bộ cần phải triển khai các dự án trọng điểm mang tính lan tỏa, tạo động lực phát triển mới cho không gian đô thị thuộc thành phố Hưng Yên cũ.

tp-2.jpg
Trung tâm đô thị Phố Hiến tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trọng Đảng

Để thực hiện được các nhiệm vụ trên, ông Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Xây dựng thực hiện công tác lập, quản lý, điều chỉnh quy hoạch không gian đô thị Phố Hiến, trong đó bao gồm không gian thành phố Hưng Yên cũ và không gian mở rộng ra các khu vực lân cận, hướng ra sông Hồng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Với các đề nghị của các phường, xã, ông Phạm Quang Ngọc cho rằng, bộ máy chính quyền giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm và khát vọng phát triển, chủ động trong công tác sắp xếp bộ máy, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ; các phường xã tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của tỉnh trong quy hoạch cán bộ, quan tâm đến phát triển đô thị vùng Phố Hiến; Phối hợp chặt với các sở, ngành thúc đẩy thu hút dự án đầu tư ngoài ngân sách, ưu tiên lĩnh vực hạ tầng giao thông, thương mại - dịch vụ, văn hóa - du lịch.

Trọng Đảng
