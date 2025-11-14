Cắt, điều chuyển hơn 50% phần việc của nhà thầu yếu ở dự án Vành đai 4

TPO - Trước nguy cơ dự án đường song hành Vành đai 4 qua Bắc Ninh vỡ tiến độ, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh (chủ đầu tư) cho biết, đã có giải pháp là cắt, điều chuyển đến hơn 50% khối lượng thi công của nhà thầu yếu để tạo thay đổi.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 13/11, ông Kim Trung Kiên - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh (Ban QLDA) cho biết, dự án đường song hành (đường đô thị) Vành đai 4 (Dự án thành phần 2.3) trên địa phận tỉnh Bắc Ninh (UBND tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư) có chiều dài 25,6 km, hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã cơ bản xong (đạt kết quả cao nhất trong 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh).

“Dự án thành phần 2.3 được chia làm 3 gói thầu, bao gồm gói 14 (dài 18,8 km), gói 15 (dài 8,1 km); gói 16 (dài 12,9 km). Đến tháng 11/2025, sản lượng đạt trên 41% (thấp nhất trong 3 tỉnh thành có dự án - PV)” - ông Kiên thông tin.

Thi công thảm mặt đường tại dự án đường song hành Vành đai 4, đoạn qua Bắc Ninh, ngày 13/11.

Theo ông Kiên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tiến độ dự án chậm so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, có tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu, đất đắp cho các công trình do các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành và các dự án hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp... đang đồng loạt triển khai.

Nguyên nhân thứ hai, theo ông Kim Trung Kiên, mưa nhiều trong các tháng gần đây ảnh hưởng đến quá trình đào, đắp thi công nền đường; dự án phải điều chỉnh hướng tuyến ở nút giao và đường gom giao với dự án đường dẫn vào dự án sân bay Gia Bình; năng lực một số nhà thầu tham gia dự án hạn chế về tiềm lực, khả năng huy động các nguồn vật liệu... khiến khối lượng xây lắp không đạt yêu cầu…

Để giải quyết thực trạng trên, ông Kiên cho biết, vừa qua lãnh đạo UBND tỉnh, Ban QLDA đã họp, làm việc với các bên liên quan và đưa ra một số giải pháp “cấp bách”, trọng tâm. Trong đó, có huy động, đề xuất các cơ quan chức năng cấp phép thêm các mỏ đất ngay trên địa bàn tỉnh, vừa giúp tăng trữ lượng khai thác để đắp nền, vừa thay thế nguồn vật liệu cát đang khan hiếm; làm việc với các đơn vị thi công tại dự án sân bay Gia Bình để thống nhất quy mô nút giao, đường kết nối với đường song hành Vành đai 4.

Nhà thầu “ôm” khối lượng nhiều nhưng thi công chậm

Với nhà thầu thi công yếu, ông Kiên cho biết, qua theo dõi và rà soát khối lượng thi công thời gian qua, Ban QLDA phát hiện, tại gói thầu số 16 với số km đường song hành phải thi công là 12,9 km, có 4 doanh nghiệp (DN) liên danh với nhau để trúng gói thầu gói thầu này. Trong 4 DN trúng thầu thì Công ty Cổ phần Hải Đăng là đơn vị chiếm khối lượng xây lắp nhiều nhất - khoảng 60%, giá trị vốn thi công là hơn 400 tỷ đồng.

Một số đoạn dự án đường song hành qua Bắc Ninh đã thảm lớp mặt đường hoàn thiện.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều tháng qua, Ban QLDA phát hiện, Công ty Cổ phần Hải Đăng luôn không hoàn thành các khối lượng thi công theo hợp đồng cam kết. Do vậy, vừa qua chủ đầu tư buộc phải cắt, điều chuyển hơn 50% khối lượng xây lắp của Công ty Cổ phần Hải Đăng sang các nhà thầu khác thi công tại dự án có năng lực, sản lượng xây lắp tốt hơn. Cùng với đó, Ban QLDA cũng đưa ra cảnh báo, nếu trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Hải Đăng tiếp tục thi công chậm phần công việc còn lại, chủ đầu tư sẽ tiếp tục cắt, điều chuyển khối lượng thi công và tính đến việc dừng hợp đồng thi công với đơn vị này.

Đề cập đến việc hoàn thành cơ bản dự án theo tiến độ và chỉ đạo của Chính phủ là cuối năm 2025, ông Kim Trung Kiên cho biết, hiện mặt bằng tại dự án đi qua địa bàn Bắc Ninh đã không còn vướng, do vậy các nhà thầu đang tập trung thi công tổng thể ở hiện trường, với đà thi công này việc thông tuyến, hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm nay vẫn khả thi. Ban QLDA đang cùng với Tư vấn giám sát, các nhà thầu bám sát tiến độ thi công theo từng tuần, từng tháng.