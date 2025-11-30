Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hưng Yên thông tin lý do chỉ định thầu dự án đường nối Thái Bình với Phố Hiến

TPO - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên, hiện Ban đã hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu và thông báo công khai quyết định phê duyệt đơn vị thi công tuyến đường song hành giai đoạn 1.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 30/11, đại diện Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng số 2 - UBND tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) cho biết, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải liên danh cùng với một đơn vị khác được lựa chọn thi công tại dự án tuyến đường nối phường Thái Bình với Phố Hiến (gói xây lắp thi công đường dự án ở giai đoạn 1 đoạn quốc lộ 10 (QL) - đến nút giao Đồng Tu).

Đây là gói thầu thi công đường đi qua khu đô thị Thái Bình (thành phố Thái Bình cũ) và sông Trà Lý, nhưng phần thi công của liên danh Tập đoàn Sơn Hải không bao gồm xây cầu vượt sông Trà Lý và đường dẫn hai đầu cầu.

tp-1-6961.jpg
Hình ảnh thiết kế tuyến đường nối khu đô thị Thái Bình với phố Hiến (Hưng Yên).

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên, hiện Ban đã hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu và thông báo công khai quyết định phê duyệt đơn vị thi công tuyến đường song hành giai đoạn 1.

“Gói thầu là sự liên danh giữa Tập đoàn Sơn Hải và Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thăng Long ICC Việt Nam. Giá trị trúng thầu 1.700 tỷ đồng, loại hợp đồng hỗn hợp” - đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên thông tin.

PV Tiền Phong đặt câu hỏi vì sao gói thầu lại lựa chọn nhà thầu thông qua hình thức “chỉ định thầu” thay vì đấu thầu, đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên cho biết, dự án thi công dưới hình thức cấp bách, hơn nữa để kịp hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2028, dự án đã được hưởng cơ chế chỉ định nhà thầu thi công nhằm rút ngắn thời gian làm hồ sơ lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo đại diện chủ đầu tư, hiện mặt bằng thi công gói thầu đã đang được các phường, xã hoàn thành theo kế hoạch, tuy nhiên khó khăn lớn nhất đối với các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay là việc huy động nguồn vật liệu xây lắp; cát, đất đắp nền dự án, do vậy tiêu chí đầu tiên chủ đầu tư đưa ra trong việc lựa chọn nhà thầu thi công là phải có tiềm lực tài chính, khả năng về thi công và huy động vật liệu phục vụ dự án.

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải có trụ sở chính tại Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), doanh nghiệp gần đây được biết đến là nhà thầu thi công nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông khu vực miền Trung. Trong giai đoạn 3 năm qua, Sơn Hải đã trúng thầu nhiều gói thầu thi công tại các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, như gói thầu 10-XL (cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45), gói thầu XL-01 (cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu) và gói thầu XL-01 (cao tốc Vũng Áng - Bùng).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi kết nối phường Phố Hiến với tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng (tiền ngân sách) được UBND tỉnh Hưng Yên khởi công ngày 31/10. Dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư với thời gian thi công từ 2025 - 2028. Đây là tuyến đường chạy thẳng đầu tiên giữa hai khu đô thị trung tâm của Hưng Yên sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, trong đó có bố trí dự trữ quỹ đất ở dải phân cách giữa để phục vụ việc phát triển các dự án đường sắt đô thị trong tương lại. Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết, đầu tư cho hạ tầng giao thông là 1 trong 3 khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Trọng Đảng
#Dự án giao thông #đường nối thái bình - phố hiến #ubnd tỉnh Hưng Yên #giao thông #ban qlda số 2 hưng yên

