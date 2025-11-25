Đường Nguyễn Cảnh Dị ở Hà Nội không còn gây sợ hãi trong 5 tháng tới

TPO - Ngày 25/11, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản chấp thuận phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị. Việc này cũng đồng nghĩa với tuyến đường được sửa chữa, kết thúc nhiều năm bị xuống cấp và là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông.

Tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị đoạn kéo dài từ cầu sông Lừ đến cầu Định Công thuộc phường Định Công, TP Hà Nội nhiều năm nay bị xuống cấp, ổ gà ổ trâu chi chít, ô tô, xe máy đi lại khó khăn.

Đoạn đường dài có 600 m nhưng đang là nỗi ám ảnh với người dân và người tham gia giao thông tại đây, nhất là những hôm trời mưa gió.

Hiện trạng tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài, nhiều thời điểm chỉ xe buýt với gầm cao là di chuyển được.

Để phục vụ sửa chữa tuyến đường theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng vừa có văn bản đồng ý phương án phân luồng, tổ chức giao thông để phục vụ các đơn vị có trách nhiệm thi công, sửa chữa tuyến đường. Phương án phân luồng của Sở Xây dựng cho biết sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên là làm đường tạm trên phần hè phải tuyến (chiều Đại Kim - Định Công), giai đoạn 2 là tổ chức lưu thông cho phương tiện qua lại công trường dự án, giai đoạn 3 là hoàn thiện từng nửa lòng đường để đảm bảo phương tiện đi lại thuận tiện, không bị gián đoạn, ảnh hưởng.

Toàn bộ thời gian thi công và thực hiện phân luồng được Sở Xây dựng cấp phép, thực hiện trong từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/4/2026 (khoảng 5 tháng).

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị thực hiện thực hiện dự án sửa chữa đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài là Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) thực hiện đúng thời gian được cấp phép, phân luồng giao thông. Có trách nhiệm tổ chức rào chắn, bố trí hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, nhân lực trực chốt 24/24 để hướng dẫn giao thông, phối hợp với lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan.