Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội, dự kiến cấm xe tải từ 10 tấn lưu thông trên đường 70 đoạn Cầu Bươu - Hà Đông

TPO - Chiều 19/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết sẽ thí điểm tổ chức lại giao thông tuyến đường 70 đoạn từ Cầu Bươu đi cầu Trắng (Hà Đông), trong đó dự kiến cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông nhiều đoạn trên tuyến đường này vào giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, dự kiến từ ngày 24/11/2025 đến ngày 25/2/2026 sẽ cấm xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe lớn hơn 10 tấn vào giờ cao điểm sáng, chiều trên tuyến đường 70 đoạn qua phố Phúc La (theo hướng và đoạn từ nút giao Văn Khê đến nút giao Cầu Bươu - Phùng Hưng) và trên đường Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu (theo hướng và đoạn từ nút đường Đại Thanh đến nút giao Phúc La - Phùng Hưng).

tp-7.jpg
Đường 70 đoạn qua bệnh viện K Tân Triều (nút giao với đường Phạm Tu) thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Ảnh: A.Trọng

Trong thời gian này, lực lượng chức năng cho phép xe tải lớn hơn 10 tấn đi vào khung giờ cao điểm trên tuyến đường: Quốc lộ 1A - đường tỉnh 427 - đường trục phát triển phía nam Hà Nội - đường vành đai 3,5 (nút giao Văn Khê) và ngược lại.

Sở Xây dựng yêu cầu, Ban Duy tu công trình giao thông bổ sung biển báo từ xa tại các nút giao để xe tải có khối lượng trên 10 tấn nhận biết sớm, di chuyển theo tuyến đường phân luồng.

Phương án tổ chức thí điểm giao thông này được đưa ra khi thời gian qua, trên đường 70 đoạn từ cầu Bươu đến cầu Trắng Hà Đông thường xuyên xảy ra ùn tắc. Đặc biệt, tại khu vực này, phát sinh hai “điểm đen” ùn tắc thường xuyên vào giờ cao điểm là đoạn qua cầu Bươu và qua nút giao giữa đường 70 với đường Phạm Tu (nút giao bệnh viện K Tân Triều).

Anh Trọng
