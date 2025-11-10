Hà Nội cải tạo, điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến phố

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án đầu tư cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông theo cơ chế cấp bách trên nhiều tuyến đường, nút giao để giảm thiểu ùn tắc giao thông. Dự án được Sở Xây dựng đề xuất và thành phố Hà Nội đã chấp thuận, giao cho Sở làm chủ đầu tư.

Có 6 phường trong khu vực nội thành nằm trong phạm vi thực hiện dự án, gồm các phường: Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đại Mỗ, Hà Đông; thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 – 2027.

Cụ thể, trên một số tuyến phố như: Giảng Võ, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Hoàng Đạo Thuý, Hoàng Minh Giám, Khuất Duy Tiến, dự án sẽ điều chỉnh kích thước vỉa hè, dải phân cách tại những vị trí đủ điều kiện, đồng thời tổ chức lại giao thông tại một số nút giao cho phù hợp.

Cùng với đó, dự án cũng thực hiện hoàn thiện các hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, bổ sung hệ thống cấp nước, trụ cứu hỏa, điều chỉnh vị trí trụ cầu vượt dành cho người đi bộ qua đường Tố Hữu, sửa chữa, thu hẹp bề rộng lề đi bộ trên cầu vượt sông Nhuệ, nhà chờ xe buýt và các công trình ngầm nổi khác... Việc này để đảm bảo sự đồng bộ trên các tuyến đường sau khi điều chỉnh kích thước.

Sở Xây dựng Hà Nội đang phối hợp với CSGT tổ chức lại giao thông khu vực cầu Chương Dương. Ảnh: Anh Trọng

Mục tiêu chính dự án được đặt ra, bao gồm: Đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, tổ chức phân luồng giao thông tại các nút giao để hạn chế tai nạn giao thông; điều tiết lưu lượng phương tiện qua nút và kết nối với các nút giao khác trên tuyến trong khu vực.

Nâng cao năng lực thông hành của tuyến đường, đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và tạo nên diện mạo đô thị văn minh, hiện đại với hạ tầng giao thông đồng bộ.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của khối lượng, kinh phí; kết quả tính toán kết cấu và tính hợp pháp của hồ sơ trình phê duyệt; năng lực của các tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập dự án, thẩm tra tổng mức đầu tư. Yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án.