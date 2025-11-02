Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hưng Yên điều động gần 40 viên chức cấp tỉnh về cấp xã làm việc

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên vừa có kết luận về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ về cấp xã làm việc. Theo kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất điều động 38 công chức cấp ủy quản lý về cấp xã nhận công tác.

Cụ thể, sau khi có đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã thống nhất chủ trương điều động 38 công chức cấp ủy về cấp xã làm việc. Trong số 38 công chức cấp ủy được điều động lần này có 33 viên chức cấp tỉnh được điều động làm công chức cấp xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, cán bộ điều động, tiếp nhận lần này đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước và yêu cầu của thực tiễn công việc.

Khu liên cơ quan thuộc Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trọng Đảng

Với các địa phương, cơ quan, đơn vị được tiếp nhận, bổ sung công chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu, trong phạm vi biên chế được giao, lãnh đạo cấp xã, đơn vị tiếp nhận tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý, sử dụng biên chế được điều động, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định, sử dụng cán bộ đúng năng lực, trình độ chuyên môn và nhu cầu thực tế tại địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chủ trương này, sớm báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện.

