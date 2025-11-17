Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội:

Truy tìm xe tải và nguồn bùn nhão đổ tràn trên phố

Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin với PV Tiền Phong sáng nay về sự việc bùn lỏng đổ tràn trên phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), Sở Xây dựng và Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đang kiểm tra hiện trường và lần theo các đầu mối để truy tìm nguồn, phương tiện đổ, thải bùn ra đường.

Theo đó, khoảng 22 giờ đêm 16/11, người dân tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng Ô Chợ Dừa – Nguyễn Thái Học khi đến đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Thái Học bất ngờ gặp cảnh bùn đất nhão dềnh lên một lớp dày trên đường.

Do là bùn nhão nên khi xe máy đi vào đã bị trơn trượt, cả người, xe ngã ra đường. Hậu quả xe bị hư hỏng nhẹ và người điều khiển bị bùn bẩn bám vào quần áo, mặt mũi.

image2.jpg
Sự việc bùn nhão đổ ra đường Tôn Đức Thắng và người và xe đi đường bị trượt ngã đêm 16/11. Ảnh Đức Nguyễn

Một số nhân chứng cho biết, sự việc xảy ra khi 1 xe tải lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng đến gần ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học (Hà Nội), thùng xe bất ngờ để bùn đất, chất thải chở theo rơi, đổ xuống đường.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã cử các đội nghiệp vụ phối hợp với CSGT, chính quyền địa phương để nắm bắt, xác định nguyên nhân nguồn bùn thải ở đâu (công trường) nào ra.

Trung tá Nguyễn Quang Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, sau khi nắm được tình hình, Đội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, trong đó có Đội Đèn tín hiệu để rà soát các hình ảnh từ hệ thống camera để tìm xe tải đã chở và để bùn đất rơi xuống đường.

Theo ông Thành, trên địa bàn Đội 3 phụ trách (quận Đống Đa cũ) đang có nhiều công trường thi công, xây dựng, trong đó các công trình thi công ga ngầm và đường hầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. “Khi kiểm tra, truy tìm phương tiện xe tải và nguồn bùn đất đổ ra đường Tôn Đức Thắng, Đội đang tập trung kiểm tra các công trình thi công thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội. Xác định được đơn vị chủ quản, xe gây ra sự việc, lực lượng chức năng sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh” - ông Thành nói.

Trọng Đảng
#bùn lỏng #metro ha nọi #csgt #mrb #thi công

