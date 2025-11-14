Hà Nội sửa chữa lớn đường lên hai đầu cầu Thăng Long

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Tổng mức đầu tư của dự án là 12,5 tỷ đồng và thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2026.

Dự án có các nội dung công việc: sửa chữa các ổ gà, vị trí trồi lún, thảm lại bê tông nhựa các diện tích mặt đường lên tầng 2 (dành cho ô tô) cầu Thăng Long bị hỏng; hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông.

Mục tiêu của dự án sửa chữa là nhằm đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Dự án có tổng mức đầu tư là 12,5 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án trong năm 2025-2026.

Cầu Thăng Long sẽ được Sở Xây dựng sửa chữa đường lên xuống ở hai đầu cầu. Ảnh: A.Trọng

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư dự án. Ban Duy tu cũng có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức quản lý dự án và lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật; có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực dự án.

Cầu Thăng Long được xây dựng năm 1974 hoàn thành vào ngày 9/5/1985. Cầu gồm 2 tầng: Tầng 1 dành cho đường sắt và đường hai bên cánh gà dành cho xe máy, xe thô sơ; tầng 2 dành cho ô tô lưu thông.

Sau thời gian dài khai thác, hiện khu vực hai đầu cầu Thăng Long xuất hiện hư hỏng mặt đường bê tông nhựa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.