Hà Nội kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện, lấn chiếm lòng đường

TPO - Ngày 13/11, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Sở vừa ban hành kế hoạch phối hợp kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện; các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông. Hoạt động này lâu nay đang bị tạm dừng do công tác sắp xếp lại cơ cấu hoạt động của Sở Xây dựng.

Cụ thể, lực lượng chức năng Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân chiếm dụng trái phép lòng đường, hè phố, gầm cầu, dải phân cách để trông giữ phương tiện; vi phạm về vị trí, diện tích, địa chỉ đã ghi trong giấy phép; sơn kẻ ranh giới vị trí trông giữ xe, trang phục, thẻ nhân viên, biển báo trông giữ xe, nội quy trông giữ,

Lực lược chức năng của Sở Xây dựng cũng phối hợp với đại diện Sở Tài chính, kiểm tra bảng niêm yết giá trông giữ, số điện thoại đường dây nóng của đơn vị; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các điểm, bãi trông giữ xe thu tiền không đúng quy định, thu sai, thu quá giá…

Sở Xây dựng sẽ kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện, lấn chiếm lòng đường. Ảnh: A.Trọng

Tiến hành xử lý phương tiện dừng, đỗ ở lòng đường, hè phố, lề đường trái quy định gây cản trở, mất an toàn giao thông. Kiểm tra, xử lý các trường hợp xe taxi dừng đỗ trái quy định gây cản trở giao thông tại cổng bệnh viện, trung tâm thương mại, các trường hợp xe ô tô dừng, đỗ trái quy định tại các nhà chờ, điểm dừng xe buýt, các nhà ga đường sắt đô thị; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường, phố xảy ra ùn, tắc giao thông do phương tiện dừng, đỗ dọc đường gây cản trở giao thông…

Kiểm tra, xử lý các hành vi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không thực hiện theo đúng các quy định trong giấy phép thi công, trong văn bản thỏa thuận thi công của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật; để vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi công trường gây cản trở giao thông; không thu dọn ngay các biển báo hiệu, rào chắn, phương tiện, vật dụng thi công...

Với lĩnh vực hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi: Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ; tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong hành lang an toàn đường bộ, phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ...