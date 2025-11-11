Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khống chế đối tượng có hành sàm sỡ thiếu nữ ở bến xe buýt

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị một người đàn ông lạ mặt có hành vi đụng chạm, rồi sàm sỡ ngay tại bến xe buýt, thiếu nữ đã phản ứng và hô hoán những người xung quanh hỗ trợ. Đại diện bến xe Mỹ Đình đã có mặt để khống chế đối tượng và bàn giao cho công an.

Sự việc xảy ra vào thời điểm khoảng 15h15 hôm nay (11/11) tại điểm trung chuyển xe buýt ở bến xe Mỹ Đình. Một số người có mặt chứng kiến vụ việc cho biết, khi họ đang ở bến xe buýt thì bất ngờ bên cạnh xảy ra sự việc to tiếng, quan sát hiện trường thấy một thiếu nữ túm áo một người đàn ông trung niên và hét lớn để mọi người xung quanh hỗ trợ.

1-5447.jpg

Khi thấy nhiều người chú ý, người đàn ông này định bỏ đi song đã bị cô gái túm chặt áo giữ lại. Sau đó, nhân viên quản lý bến xe Mỹ Đình đã có mặt hỗ trợ, xử lý vụ việc.

Tại hiện trường, cô gái cho biết, cô đang vào điểm xe buýt bắt xe thì bị người đàn ông này, đi phía sau tiếp cận, ban đầu có hành vi đụng chạm, tiếp đến là dùng tay cố ý đụng chạm vào một số vùng nhạy cảm trên cơ thể cô gái.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay (11/11), ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc bến xe Mỹ Đình đã xác nhận sự việc và cho biết, khi có mặt đại diện bến xe và người dân chứng kiến vụ việc, người đàn ông đã xin lỗi cô gái.

2-1800.jpg
Người đàn ông được Bến xe Mỹ Đình bàn giao cho công an xử lý các bước tiếp theo.

Tuy nhiên trước hành vi khó chấp nhận và người đàn ông này có ý định bỏ chạy, nên nhân viên bến xe đã khống chế và áp giải đối tượng bàn giao cho lực lượng Công an phường Từ Liêm để xử lý theo quy định.

Anh Trọng
#xe buýt #bến xe mỹ đình #sàm sỡ trên xe buýt #transerco

