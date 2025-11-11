Hà Nội: Cấm xe từ đường Xuân Diệu rẽ trái sang trục đường Âu Cơ - Nhật Tân

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Xuân Diệu - Âu Cơ, thực hiện từ 14/11. Cùng với đó là điều chỉnh lại hệ thống đèn tín hiệu trên trục Âu Cơ - Nhật Tân cho phù hợp với tình hình giao thông trên trục đường đang có lượng xe từ trung tâm đi sân bay Nội Bài gần nhất.

Cụ thể, từ ngày 14/11 lực lượng chức năng thực hiện cấm phương tiện từ đường Xuân Diệu rẽ trái trục Âu Cơ - Nhật Tân.

Để rẽ trái, phương tiện cần nhập vào đường Âu Cơ - Nhật Tân rồi quay đầu tại điểm mở hoặc nút giao gần nhất.

Cùng với đó, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ sang đường tại nút giao Xuân Diệu – Âu Cơ, lực lượng chức năng sẽ bổ sung biển cảnh báo đi chậm trên đường Xuân Diệu (đoạn gần nút giao); bổ sung biển cấm đỗ xe cả 2 chiều đường trên tuyến đường Xuân Diệu đoạn từ Quảng An đến Âu Cơ để hạn chế ùn tắc giao thông.

Giao thông trên trục đường Âu Cơ - Nhật Tân. Ảnh: Anh Trọng

Với hệ thống đèn tín hiệu, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút Xuân Diệu - Âu Cơ và các nút lân cận trên trục Âu Cơ – Nhật Tân cho phù hợp với tình hình giao thông mới.

Tại nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện từ Xuân Diệu có nhu cầu rẽ trái đi Âu Cơ hướng đi về cầu Nhật Tân theo hướng rẽ phải liên tục.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

UBND phường Tây Hồ chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm.