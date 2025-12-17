Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quỹ Thiện Tâm được vinh danh hạng mục cao nhất trong lễ trao giải thưởng hành động vì cộng đồng 2025

P.V

Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025. Danh hiệu không chỉ tôn vinh những đóng góp và sáng kiến của Quỹ trong năm 2025 mà còn ghi nhận hành trình kiên trì phụng sự của Quỹ suốt những năm qua.

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 là Giải thưởng cấp quốc gia nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến và dự án cộng đồng uy tín, tạo ra tác động lâu dài và bền vững. Giải thưởng năm nay có chủ đề “Kiên trì phụng sự”, vinh danh 27 dự án và ý tưởng xuất sắc, gửi gắm thông điệp vinh danh những hành trình bền bỉ, âm thầm nhưng mạnh mẽ.

Quỹ Thiện Tâm là tổ chức được vinh danh Hạng mục năm - hạng mục cao nhất của Giải thưởng. Đây là hạng mục mang tính biểu tượng, tôn vinh những sáng kiến vượt trội, đáp ứng đầy đủ cả 5 tiêu chí cốt lõi của Giải thưởng: Tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động, tính lan tỏa. Không chỉ là sự ghi nhận, hạng mục này còn đại diện cho tinh thần và giá trị mà Giải thưởng Hành động vì cộng đồng luôn hướng đến - kiến tạo, lan tỏa và kết nối để cộng đồng cùng nhau phát triển bền vững.

anh-1-7861.jpg

Được thành lập năm 2006 với tinh thần phụng sự cộng đồng, đến nay, Quỹ Thiện Tâm trở thành một trong những Quỹ thiện nguyện tư nhân lớn và bền bỉ nhất Việt Nam. Từ năm 2006 đến tháng 11/2025, Quỹ đã dành gần 32.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh - nhân đạo, mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 10 triệu người tại 34 tỉnh/thành trên khắp cả nước.

Trong lĩnh vực Giáo dục, Quỹ Thiện Tâm trao 90.000 suất học bổng, tặng 18.900 máy vi tính, xây mới 535 trường học, nhà bán trú và bếp ăn. Quỹ cũng bảo trợ lâu dài Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia, hỗ trợ biên soạn sách giáo khoa chữ nổi, phát triển phần mềm và cơ sở vật chất cho giáo dục người khuyết tật.

anh-2-4273.jpg

Lĩnh vực Văn hóa ghi dấu ấn với trên 600 công trình văn hóa lịch sử truyền thống được tôn tạo và xây dựng, 44 xe thư viện lưu động lan tỏa văn hóa đọc, hỗ trợ phục hồi nghệ thuật hát Xẩm và lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây tại nhiều vùng biên giới.

Trong lĩnh vực Y tế, Quỹ hỗ trợ khám chữa bệnh cho 7 triệu người, đào tạo 600 bác sĩ chuyên khoa I, hỗ trợ mạng lưới 1.200 cô đỡ thôn bản và tài trợ 1.000 tỷ đồng cho Đề án cấp cứu ngoại viện quốc gia.

Trong lĩnh vực Nông nghiệp, Quỹ sáng tạo thành công chương trình “Hợp tác xã liên kết với hộ nông dân nghèo để phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững” với 142 Hợp tác xã điển hình trên cả nước, tạo việc làm cho nông dân để thoát nghèo bền vững.

anh-3-101.jpg

Quỹ cũng tài trợ xây dựng hạ tầng dân sinh với 400 km đường giao thông, 50 cây cầu, 102 công trình nước sạch cùng hàng nghìn tỷ đồng để phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai - dịch bệnh. Riêng hai đợt mưa bão gần đây, Quỹ đã đóng góp 1.000 tỷ đồng và đang tiếp tục đồng hành khôi phục trường học, cầu cống, đường sá và hệ thống nước sạch.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lý Minh Tuấn (Giám đốc Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup) cho biết: “Chủ đề của Giải thưởng năm nay đặc biệt phù hợp với hành trình bền bỉ mà Quỹ Thiện Tâm đã kiên định theo đuổi kể từ khi thành lập. Trên hành trình ấy, Quỹ luôn lấy sự kiên định làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm và tinh thần phụng sự cộng đồng làm sứ mệnh. Được ghi nhận ở Giải thưởng là cơ hội để Quỹ kết nối, hợp tác cùng các tổ chức chung lý tưởng, cùng nhau kiến tạo những giá trị tốt đẹp hơn cho xã hội”.

Trước đó, Quỹ Thiện Tâm đã được Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và được vinh danh tại ASEAN với Giải thưởng về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo, nhằm ghi nhận hành trình 19 năm bền bỉ thiện nguyện, đồng hành cùng hàng triệu mảnh đời khó khăn và thúc đẩy sự tiến bộ bền vững cho cộng đồng của Quỹ.

P.V
