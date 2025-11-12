Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội lần đầu tiên triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp điện

Anh Trọng
TPO - Đại diện Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam (TNG) cho biết, sau khi nhận được sự đồng thuận từ các cơ quan chức năng, đơn vị sẽ triển khai dịch vụ cho thuê xe đạp điện trên địa bàn Thủ đô vào cuối tháng 11/2025.

Đại diện Công ty TNG cho biết, từ cuối tháng 11 này sẽ đưa 500 xe đạp điện cho thuê vào hoạt động. Các xe đạp điện này sẽ hoạt động song song tại các điểm cho thuê xe đạp cơ đang được TNG triển khai trên nhiều tuyến phố Hà Nội.

Tiếp đến, trong quý I/2026, TNG dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên 2.000 đến 5.000 xe đạp điện cho thuê. Phạm vi xe đạp điện cho thuê sẽ hoạt động chủ yếu ở khu vực trong đường Vành đai 1 và Vành đai 2.

Xe đạp công cộng đang được Công ty TNG triển khai trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Theo kế hoạch của Công ty TNG, mỗi phương tiện xe đạp điện dự kiến phục vụ trung bình 5 chuyến/ngày, tương đương tổng cộng có 250.000 chuyến/ngày; 7,5 triệu chuyến/tháng; 90 triệu chuyến/năm.

Với giá thuê xe đạp điện là 20.000 đồng/30 phút; 35.000 đồng/60 phút, với khách hàng càng thuê lâu dài càng được ưu đãi và giảm giá.

Ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải TNG cho biết, việc nhân rộng mô hình nhằm từng bước thay thế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong khu vực nội đô, góp phần hình thành mạng lưới giao thông cá nhân xanh, thông minh, không phát thải, đồng thời thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, toàn diện và thân thiện hơn với cộng đồng.

Trước đó, từ tháng 8/2023, Công ty cổ phần Vận tải số Trí Nam là đơn vị đã đưa dịch vụ xe đạp cộng cộng vào phục vụ trên địa bàn Hà Nội. Trong giai đoạn thí điểm đầu tiên, Trí Nam triển khai mô hình này tại 79 điểm trạm trên địa bàn Thủ đô, với 1.000 phương tiện. Các trạm xe được bố trí gắn kết với các điểm dừng xe buýt, công viên, các điểm du lịch, bảo đảm cho người dân có thể đi bộ để tiếp cận dịch vụ thuận lợi.

Anh Trọng
#xe đạp điện #tng #xe đạp công cộng #Cho thuê xe đạp ở Hà Nội

