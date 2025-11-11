Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

TPO - Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 11/11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Quang Ngọc, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá ông Phạm Quang Ngọc là cán bộ có trình độ, được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều cương vị công tác luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của các cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành của tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện để ông Phạm Quang Ngọc thực hiện tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa địa phương phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc cho biết, ông nhận thức sâu sắc cương vị công tác mới là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ông Phạm Quang Ngọc khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi, quyết tâm nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Quang Ngọc, sinh năm 1973, quê tỉnh Ninh Bình; Tiến sĩ kinh tế. Trước khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Tháng 12/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình (cũ). Khi Ninh Bình sáp nhập với Hà Nam và Nam Định hồi tháng 7, ông Phạm Quang Ngọc được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình mới.

Hiện Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên gồm: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa; các Phó Bí thư Trần Quốc Toản (thường trực), Trần Quốc Văn (Chủ tịch HĐND) và Phạm Quang Ngọc.

Cũng trong ngày 11/11, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.