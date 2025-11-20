Hà Nội đặt mục tiêu 'người dân nội thành đi 500 mét có điểm kết nối xe buýt'

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng thể phát triển mạng lưới xe buýt trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2030, định hướng năm 2035 . Kế hoạch đặt ra trong 5 năm tới người dân nội thành đi khoảng 500 mét có điểm kết nối với xe buýt.

Kế hoạch khuyến khích các hình thức đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức, đơn giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt làm cơ sở tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Nghiên cứu, xây dựng chính sách về bố trí làn ưu tiên cho xe buýt; Ưu tiên bố trí quỹ đất cho xây dựng điểm đầu cuối, trung chuyển, dừng đỗ xe buýt.

Hà Nội đặt mục tiêu người dân nội thành đi 500 mét có điểm kết nối xe buýt. Ảnh: AT

Với mạng lưới tuyến, kế hoạch cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu, rà soát, tổ chức hợp lý hóa mạng lưới các tuyến xe buýt để tăng tính kết nối, trung chuyển hành khách giữa hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với các tuyến đường sắt đô thị; phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan, rà soát, điều chỉnh, mở rộng vùng phục vụ của xe buýt đến các khu vực chưa có xe buýt, các khu vực có nhu cầu cao (các khu đô thị, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, nhà ga đường sắt, bến xe...).

Trong giai đoạn từ 2025 - 2030, tập trung phát triển các tuyến xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh kết nối với các tuyến đường sắt đô thị (phát triển theo tiến độ các tuyến đường sắt đô thị đưa vào khai thác vận hành), các khu vực chưa có xe buýt, các khu đô thị mới, trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia, bảo tàng.

Giai đoạn 2031-2035 phát triển tuyến xe buýt kết nối trực tiếp từ trung tâm của các đô thị vệ tinh tới các điểm trung chuyển ở khu vực vành đai của đô thị trung tâm. Trong các khu đô thị vệ tinh, phát triển các tuyến xe buýt gom, các tuyến kết nối đô thị tới các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; phát triển các tuyến xe buýt trên nền các tuyến buýt nhanh BRT, đường sắt đô thị theo quy hoạch giao thông vận tải, từng bước hình thành nhu cầu sử dụng vận tải công cộng của người dân.

Với lĩnh vực hạ tầng, sẽ tập trung rà soát, hợp lý hóa toàn bộ các điểm dừng xe buýt về khoảng cách, sự phù hợp về vị trí để hành khách dễ dàng tiếp cận với mạng lưới tuyến và bảo đảm tính liên thông mạng, đảm bảo người dân di chuyển cự ly trung bình khoảng 500m trong nội thành và khoảng 800m ngoại thành là có điểm kết nối với xe buýt. Bố trí lại điểm dừng xe buýt tiếp cận gần các khu dân cư phù hợp với cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông và kế hoạch phát triển mạng lưới tuyến xe buýt.