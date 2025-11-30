Hải Phòng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nguyễn Hoàn
TPO - Thành ủy - UBND TP Hải Phòng vừa quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ khối cơ quan đảng và nhân sự chủ chốt các sở ngành thành phố.

Ngày 29/11, Thành ủy – UBND TP Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ khối cơ quan đảng và các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác nhân sự tại các sở ngành trực thuộc.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2025. Trong đó, ông Bùi Hùng Thiện – Phó Giám đốc Sở NN&MT được phân công, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Đặng Xuân Thưởng – Bí thư xã Gia Lộc được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Cao Lân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận đến công tác tại HĐND thành phố để giới thiệu ứng cử chức vụ Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

nhan-su2.jpg
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao quyết định cho 5 cán bộ khối cơ quan đảng.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở VHTT&DL được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Bà Đồng Thị Vân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Vũ Tiến Phụng và thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đối với ông Lê Trung Kiên.

Đồng thời, điều động và bổ nhiệm ông Phạm Văn Thép – Giám đốc Sở KH&CN giữ chức vụ Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; tiếp nhận và bổ nhiệm bà Sái Thị Yến - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Việt Tuấn - Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố. Tiếp nhận và bổ nhiệm bà Trần Thị Quỳnh Trang - Bí thư phường An Dương giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

nhan-su.jpg
Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy và ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở VHTT&DL. Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở KH&CN giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN.

Tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Nam Hưng - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố. Giao ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng phụ trách, điều hành công việc cho đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc.

Nguyễn Hoàn
