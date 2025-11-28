Hải Phòng: Cao ốc 6.000 tỷ thay thế chợ Sắt Hải Phòng 'dậm chân' tại chỗ

TPO - TP Hải Phòng gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn do không đưa đất vào sử dụng, thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt, tại phường Hồng Bàng.

Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn được gia hạn sử dụng đất do không đưa đất vào sử dụng theo quy định. Giá đất tính tiền khi gia hạn sử dụng theo bảng giá đất quận Hồng Bàng (cũ).

TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà không đưa đất vào sử dụng, lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi.

TP Hải Phòng cũng giao cơ quan Thuế thành phố kiểm tra, xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất, hướng dẫn, đôn đốc nộp vào ngân sách.

Hình ảnh chợ Sắt, biểu tượng một thời về thương mại Hải Phòng trước và sau khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê.

Trước đó, tháng 5/2023, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt, biểu tượng một thời thành phố cảng.

Dự án được đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Trong đó, doanh nghiệp này góp 1.213 tỷ đồng vốn và huy động thêm 4.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Dự án gồm 2 tòa nhà 40 tầng nổi (cao 146m), 2 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng 1,5ha, thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng cũ), nay là phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Với ý tưởng kiến trúc độc đáo, tòa cao ốc được thiết kế theo chủ đề “nơi gặp gỡ của những dòng sông”, tòa tháp đôi hiện đại thay thế chợ Sắt được hứa hẹn sẽ biểu tượng mới của TP Hải Phòng.

Theo dự kiến, tòa tháp đôi sẽ hoàn thành vào năm 2025. Khi đưa vào sử dụng, tổ hợp khách sạn, văn phòng 5 sao sẽ bù đắp được những thiếu hụt về địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, mua sắm quốc tế, tổ chức triển lãm, hội nghị của TP Hải Phòng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội thành phố cảng.

Tuy nhiên, kể từ khi khởi công, hơn 2 năm qua dự án mới triển khai một phần rất nhỏ khối lượng công việc. Trong đó, mới hoàn thành khảo sát địa chất phục vụ thiết kế, thi công cọc thử nghiệm, lập phương án thi công tường vây nhằm đảo bảo ổn định địa chất khu vực lân cận.

Phối cảnh dự án.

Chợ Sắt Hải Phòng có vị trí đắc địa, là điểm hội tụ của các dòng sông, rất thuận lợi cho việc vận chuyển, giao thương hàng hóa bằng đường thủy với các trung tâm thương mại khác trên cả nước. Do đó, chợ Sắt một thời rất sầm uất, ngang tầm với chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh).

Sau nhiều năm hoạt động, chợ Sắt Hải Phòng đã xuống cấp, do đó thành phố Hải Phòng đã lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng trung tâm thương mại hiện đại.