Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hải Phòng:

Cao ốc 6.000 tỷ thay thế chợ Sắt Hải Phòng 'dậm chân' tại chỗ

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP Hải Phòng gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn do không đưa đất vào sử dụng, thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt.

UBND TP Hải Phòng vừa quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để chỉnh trang đô thị tại khu vực chợ Sắt, tại phường Hồng Bàng.

Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn được gia hạn sử dụng đất do không đưa đất vào sử dụng theo quy định. Giá đất tính tiền khi gia hạn sử dụng theo bảng giá đất quận Hồng Bàng (cũ).

TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà không đưa đất vào sử dụng, lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi.

TP Hải Phòng cũng giao cơ quan Thuế thành phố kiểm tra, xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất, hướng dẫn, đôn đốc nộp vào ngân sách.

image.jpg
tp-cho-sat-2.jpg
Hình ảnh chợ Sắt, biểu tượng một thời về thương mại Hải Phòng trước và sau khi giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê.

Trước đó, tháng 5/2023, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt, biểu tượng một thời thành phố cảng.

Dự án được đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Trong đó, doanh nghiệp này góp 1.213 tỷ đồng vốn và huy động thêm 4.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Dự án gồm 2 tòa nhà 40 tầng nổi (cao 146m), 2 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng 1,5ha, thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng cũ), nay là phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Với ý tưởng kiến trúc độc đáo, tòa cao ốc được thiết kế theo chủ đề “nơi gặp gỡ của những dòng sông”, tòa tháp đôi hiện đại thay thế chợ Sắt được hứa hẹn sẽ biểu tượng mới của TP Hải Phòng.

Theo dự kiến, tòa tháp đôi sẽ hoàn thành vào năm 2025. Khi đưa vào sử dụng, tổ hợp khách sạn, văn phòng 5 sao sẽ bù đắp được những thiếu hụt về địa điểm vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, mua sắm quốc tế, tổ chức triển lãm, hội nghị của TP Hải Phòng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội thành phố cảng.

Tuy nhiên, kể từ khi khởi công, hơn 2 năm qua dự án mới triển khai một phần rất nhỏ khối lượng công việc. Trong đó, mới hoàn thành khảo sát địa chất phục vụ thiết kế, thi công cọc thử nghiệm, lập phương án thi công tường vây nhằm đảo bảo ổn định địa chất khu vực lân cận.

cho-sat-2-6317.jpg
Phối cảnh dự án.

Chợ Sắt Hải Phòng có vị trí đắc địa, là điểm hội tụ của các dòng sông, rất thuận lợi cho việc vận chuyển, giao thương hàng hóa bằng đường thủy với các trung tâm thương mại khác trên cả nước. Do đó, chợ Sắt một thời rất sầm uất, ngang tầm với chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chợ Bến Thành (TP Hồ Chí Minh).

Sau nhiều năm hoạt động, chợ Sắt Hải Phòng đã xuống cấp, do đó thành phố Hải Phòng đã lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng trung tâm thương mại hiện đại.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #chợ Sắt #dự án đô thị #trung tâm thương mại #gia hạn sử dụng đất #Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn

Xem thêm

Cùng chuyên mục