Hải Phòng sẽ kết nối giới thiệu 16.000 việc làm dịp cuối năm

TPO - Đầu tháng 12/2025, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối khoảng 130 đơn vị đa số là doanh nghiệp FDI với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 16.000 vị trí việc làm.

Ngày 27/11, ông Nguyễn Anh Tuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn lao động Hải Phòng chủ trì buổi họp thông tin về ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025.

Theo đó, ngày hội tư vấn việc làm lần thứ I năm 2025 là ngày hội thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tế của người lao động và định hướng phát triển nguồn nhân lực, an sinh xã hội, chào mừng Đại hội Công đoàn Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Anh Tuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hải phòng cho biết, sau hợp nhất, TP Hải Phòng có gần 2,1 triệu lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuân chủ trì buổi họp triển khai ngày hội tư vấn việc làm cho công nhân lao động Hải Phòng.

Trên địa bàn thành phố có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn và nhiều dự án khu công nghiệp đang hình thành, thu hút nhu cầu lao động rất lớn. Qua khảo sát, nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu bổ sung lao động nhưng gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng.

Ngày hội dự kiến diễn trong 3 ngày (5-7/12/2025) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp với nhiều hoạt động như: tư vấn việc làm, tuyển dụng lao động, thông tin về các dự án nhà ở xã hội; tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, sàng lọc sức khỏe (yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch – đột quỵ và bệnh lý chuyển hóa) miễn phí, hiến máu tình nguyện...

Ông Nguyễn Anh Tuân cũng cho biết, dự kiến có khoảng 130 doanh nghiệp, đơn vị tham gia với 150 gian hàng, trong đó các doanh nghiệp FDI chiếm 60%. Nổi bật là: LG Electronic, LG Display, LG Inotek, Kyowa Việt Nam... với tổng nhu cầu tuyển dụng khoảng 16.000 vị trí việc làm.

Các bạn học sinh, sinh viên và lao động Hải Phòng được tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2024.

Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông, các doanh nghiệp FDI còn tuyển vị trí lao động có đào tạo như sản xuất, lắp ráp, quản lý kho với các chế độ chính sách để thu hút như: hỗ trợ đi lại, chuyên cần, trợ cấp nhà ở, con nhỏ, ăn ca, trợ cấp ngoại ngữ.

“Ngày hội tư vấn việc làm sẽ là cầu nối hiệu quả đa chiều giữa cơ quan quản lý, tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và chủ đầu tư nhà ở xã hội. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ thị trường lao động và bất động sản, cung cấp thông tin, tư vấn chính sách, hỗ trợ người lao động tiếp cận nhà ở ổn định, từng bước hiện thực hóa mục tiêu an cư lạc nghiệp”, ông Nguyễn Anh Tuân nói.