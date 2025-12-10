Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đà Nẵng thu ngân sách ước đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng

Nguyễn Thành
TPO - Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP năm 2025 ước đạt hơn 9,1%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% dự toán giao và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024.

Sáng 10/12, HĐND thành phố Đà Nẵng khai mạc kỳ họp cuối năm 2025 để thảo luận và thông qua nhiều quyết sách quan trọng trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2025, không gian phát triển mới sau sáp nhập, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với rất nhiều khó khăn, thách thức, song hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thành phố đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu đạt được những bước tiến mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

4cf61d2f2a5aa504fc4b-9706.jpg
Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng....

Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP năm 2025 ước đạt hơn 9,1%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 59 nghìn tỷ đồng, bằng 117,4% dự toán giao và bằng 108% so với cùng kỳ năm 2024.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục cải thiện; lũy kế đến ngày 20/11/2025, trên địa bàn có 1.285 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD, 2.016 dự án trong nước với tổng vốn hơn 738 nghìn tỷ đồng và trên 51 nghìn doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 329 nghìn tỷ đồng. Việc triển khai Kết luận số 77 gắn với Kết luận thanh tra số 114 được thực hiện nghiêm túc, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

df87a6f1b0843fda6695.jpg

Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 12.301 căn được xây mới và sửa chữa; đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục được chăm lo chu đáo...

Ông Dũng cho biết: Mặc dù chịu tác động của mưa bão và biến đổi khí hậu, song ngành dịch vụ du lịch vẫn duy trì tăng trưởng; năm 2025, khách cơ sở lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15%, trong đó khách quốc tế hơn 7,6 triệu lượt, tăng 25%, khách nội địa gần 9,7 triệu lượt, tăng 8%; doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

Ông Dũng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể như, một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tiến độ triển khai một số công trình, dự án động lực, trọng điểm còn chậm; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư vẫn còn những hạn chế, bất cập; an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp.

Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trong khu vực đã xảy ra mưa lớn kéo dài, lũ lớn và bão số 13, gây thiệt hại nặng nề về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất… tác động lớn đến đời sống người dân.

"Thực tiễn trên đòi hỏi thành phố phải phân tích, đánh giá một cách toàn diện, nhìn nhận thẳng thắn, khách quan những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa tập trung xử lý kịp thời các vấn đề trước mắt, vừa tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển trung hạn và lâu dài", ông Dũng cho biết.

599f68f65983d6dd8f92-6386.jpg
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Thành ủy đã thống nhất Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 với Chủ đề: “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Yêu cầu đặt ra đối với cả hệ thống chính trị, trong đó, có HĐND và UBND thành phố là hết sức quan trọng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các đại biểu phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, có quyết tâm chính trị, giải pháp cao hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, khắc phục khó khăn. Đồng thời phải tiếp tục có giải pháp thích hợp, khả thi để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu sẽ xem xét kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, kế hoạch tài chính – ngân sách và đầu tư công trung hạn; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026. Kỳ họp cũng cho ý kiến về dự toán, phân bổ ngân sách 2026; công tác đầu tư công; phòng, chống tội phạm; hoạt động của Viện kiểm sát, Tòa án; cùng các báo cáo giám sát, thẩm tra của HĐND.

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ bàn và quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư công, đất đai, đô thị, an sinh xã hội và cải cách hành chính, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và tạo động lực phát triển bền vững cho Đà Nẵng. Kỳ họp cũng dành thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn, lắng nghe UBND thành phố giải trình các vấn đề cử tri quan tâm, qua đó đề ra giải pháp khả thi và tiếp tục khẳng định vai trò giám sát, quyết định của HĐND.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #HĐND TP Đà Nẵng #Tăng trưởng kinh tế #Nguyễn Đức Dũng #Lê Ngọc Quang #Bí thư Đà Nẵng

