Giáo dục

Google News

Đà Nẵng: Dừng hoạt động lớp dạy thêm 'chui' bị dân tố

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cô giáo dạy thêm tiếng Anh chưa xuất trình được Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, cũng không có chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.

Người dân phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) phản ánh về hoạt động dạy thêm tại kiệt 408 đường Hoàng Diệu không đúng quy định. Lớp dạy thêm này của bà H.T.N.A., tổ chức vào các buổi sáng, chiều, tối các ngày trong tuần.

tp-dn4-6294-452.jpg
Lực lượng chức năng phường Hoà Cường đã kiểm tra, dừng hoạt động lớp dạy thêm không phép.

Theo người dân, bà H.A. không đăng ký dạy thêm, không có bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, và không thuộc diện được cấp phép hoạt động giáo dục tại khu vực dân cư. Việc dạy học tự phát này ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng giáo dục của học sinh. Nơi dạy học là phòng trọ kết hợp nơi ở nên không phù hợp.

Ngoài ra, quá trình dạy học, tiếng ồn phát sinh thường xuyên từ lớp học gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh và làm mất trật tự tại khu dân cư.

Ngày 9/12, UBND phường Hòa Cường cho hay sau khi tiếp nhận nội dung phản ánh của công dân, phường đã giao Phòng Văn hóa - Xã hội thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra lớp dạy thêm này

Qua kiểm tra, ghi nhận bà H.T.N.A có tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm môn tiếng Anh. Số lượng trẻ tại thời điểm kiểm tra là 6 trẻ, thuộc độ tuổi lớp 1 và lớp 2. Trong quá trình kiểm tra, bà A. chưa xuất trình được Giấy phép đăng ký kinh doanh và Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định.

Bà A. có bằng Cử nhân Kinh tế, không có bằng Sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà A. dừng ngay việc tổ chức dạy và học cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #dừng hoạt động #lớp dạy thêm #học thêm #dạy “chui”

