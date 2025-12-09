Đà Nẵng: Tìm lợi thế mới cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

TPO - Theo bà Đỗ Việt Hồng - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, với sự có mặt của nhiều công ty lớn trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của 2 địa phương sau sáp nhập, Đà Nẵng đang hướng tới những lợi thế mới trong việc thu hút những lĩnh vực công nghiệp chế tạo cũng như thiết kế sản xuất linh kiện điện tử.

Dồn sức cho cơ khí, ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô

Theo bà Đỗ Việt Hồng - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng (mới) trở thành một trong những địa phương lớn của cả nước với nhiều cơ hội phát triển, lợi thế để bứt phá phát triển công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói riêng.

Cụ thể, việc sáp nhập tỉnh cũng đã nâng vị thế phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của nhiều công ty lớn, trong đó nổi bật là Tập đoàn Công nghiệp Trường Hải - THACO INDUSTRIES. Cùng đó là nhiều doanh nghiệp quy mô lớn có khả năng tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI trong khu vực miền Trung như Công ty TNHH UAC Việt Nam, Công ty TNHH Mabuchi Motor, Công ty TNHH Cơ khí Chu Lai - Trường Hải, Công ty TNHH Nhựa Chu Lai, Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng…

Theo đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng, để thu hút các lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ, thành phố tập trung vào một số lĩnh vực thế mạnh và chủ yếu như sản xuất cơ khí, chế tạo, gia công linh kiện, kim loại và phụ tùng ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô, thiết bị nhỏ, công nghiệp nhỏ cũng như gia công các vi mạch, linh kiện kỹ thuật, sản phẩm phụ trợ lắp ráp thiết bị điện tử và một số lĩnh vực về sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ cho ngành công nghiệp dệt may và da giày.

Hiện với lợi thế hệ sinh thái doanh nghiệp ở Chu Lai - Trường Hải, việc gia tăng liên kết cũng hướng tới ưu tiên thu hút sản xuất các lĩnh vực như gia công các linh kiện công nghệ cho các ngành công nghệ động cơ tự động cũng như tự động hóa. Thậm chí đã có công ty đã sản xuất được thiết bị hàng không vũ trụ cũng như thiết bị điện tử hóa và các thiết bị cho công nghiệp và công nghệ thông tin. Hiện Đà Nẵng cũng có riêng 1 khu công nghệ thông tin tập trung. Do vậy việc thu hút những lĩnh vực công nghiệp chế tạo cũng như thiết kế sản xuất linh kiện điện tử là rất có lợi thế.

Ngoài ra, với công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, việc thu hút sản xuất vật liệu từ nguyên liệu tái chế phục vụ cho ngành da giày cũng là thế mạnh của thành phố. Trong đó, một số các doanh nghiệp nổi bật đã có những đóng góp rất lớn trong việc tạo ra giá trị gia tăng trong lĩnh vực dệt may và da giày.

Đà Nẵng sẽ tạo các cơ chế, lợi thế mới cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

“Với định hướng điều chỉnh quy hoạch công nghiệp của thành phố nói chung, trong đó có quy hoạch những lĩnh vực cụ thể trong ngành công nghiệp và ngành công nghiệp hỗ trợ, thành phố sẽ có những bước đi để đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng của Đà Nẵng đạt hai con số”, bà Hồng cho hay.

Cũng theo bà Hồng, với mạng lưới hệ thống các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng với sự có mặt của Thaco Industries có thể nói là một lợi thế so sánh rất lớn và thành phố phải có những chủ trương, chính sách để phát triển công việc hỗ trợ.

Thành phố cũng có định hướng trong việc xây dựng đề án phát triển cụm liên kết công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí, chế biến chế tạo, cơ khí tại thành phố Đà Nẵng, trong đó trọng tâm sẽ lấy khu kinh tế mở Chu Lai với vai trò động lực là Thaco Industries để có một sự liên kết các doanh nghiệp, tạo thành một cụm liên kết công nghiệp hỗ trợ tại khu kinh tế mở Chu Lai trong thời gian tới.

Nhưng để đạt mục tiêu đề ra, trước hết thành phố phải rà soát và sửa đổi các cơ chế, chính sách của thành phố Đà Nẵng phù hợp với tình hình thực hiện của chính quyền địa phương hai cấp; gắn phát triển công nghiệp hỗ trợ với định hướng phát triển công nghiệp của thành phố và huy động mọi nguồn lực, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham gia; xây dựng hình thành các trung tâm sản xuất cũng như cung ứng nguyên vật liệu, phụ liệu trong nước; tạo thành những cụm liên kết công nghiệp hỗ trợ tại một số khu công nghiệp trên địa bàn và xây dựng, hình thành các khu công nghiệp cũng như các cụm công nghiệp chuyên sâu để phục vụ công nghiệp hỗ trợ.

Bà Đỗ Việt Hồng - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương TP. Đà Nẵng

Tạo dựng các hệ sinh thái nội địa, thêm chính sách mới cho doanh nghiệp

Theo bà Đỗ Việt Hồng, để phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố trong thời gian tới, không thể thiếu được sự có mặt của hệ sinh thái THACO trong việc phát triển công nghiệp hỗ trợ ngay tại khu kinh tế mở Chu Lai. Trong đó THACO cũng định hướng là sẽ trở thành một tập đoàn công nghiệp có tính chất chuyên sâu và đi đầu trong phát triển công nghiệp của cả nước. Đó là một bức tranh mới cho thành phố Đà Nẵng mới trong phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Song song với việc điều chỉnh chính sách cũng như xây dựng các hạ tầng để phát triển công nghiệp hỗ trợ, công tác thu hút nhà đầu tư cũng như lựa chọn các dự án đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI có giá trị của sản phẩm phù hợp và theo định hướng phát triển, cũng là một sự ưu tiên trong phát triển công nghiệp hỗ trợ của thành phố. Để có tính tác động lan tỏa và tạo nên một sự kết nối sản xuất các doanh nghiệp, thành phố xác định ưu tiên thu hút đầu tư các ngành sản xuất linh kiện công nghệ, các sản phẩm làm từ nguyên liệu tái chế và sản phẩm hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao, cũng như hỗ trợ các ngành công nghiệp về sản xuất, lắp ráp ô tô và dệt may, da giày. Đó là một trong những định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hiện trạng và những lợi thế, tiềm lực mà thành phố Đà Nẵng hiện đang có.

“Với việc hình thành một số các cơ chế, chính sách thì cũng như trao đổi, trong năm 2025 đầu năm 2026 sẽ hoàn thiện các cơ chế chính sách để có sự triển khai liên thông, thông suốt trong việc tổ chức phân cấp, phân quyền nhằm đảm bảo được yêu cầu trong hành lang hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ”, bà Hồng chia sẻ.

Bà cũng cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai các hoạt động công nghiệp hỗ trợ của Trung ương và có những chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn trong bối cảnh lãnh đạo Thành ủy, UBND và các cơ quan ban ngành rất quan tâm đến việc thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là doanh nghiệp trong nước quan tâm đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn.

“Thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất một chính sách để có hướng phát triển đồng bộ về công nghiệp hỗ trợ cũng như có những bước đi hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt trên cơ sở những lợi thế có được từ việc sáp nhập tỉnh giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam”, bà Hồng chia sẻ.