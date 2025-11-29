Gấp rút thi công tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng

Tuyến đường vành đai 2 Hải Phòng là dự án quan trọng, ý nghĩa lớn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đô thị thành phố. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 2 sẽ giúp hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung đô thị thành phố và các khu vực Dương Kinh, Hải An, Kiến An. Tạo tiền đề để phát triển các khu đô thị mới, góp phần xây dựng đô thị hiện đại, khuyến khích thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Đồng thời, rút ngắn hành trình, giảm thời gian xe chạy từ cảng biển về quốc lộ 5, quốc lộ 10...