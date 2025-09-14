Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hải Phòng đẩy nhanh hai dự án hơn 9.400 tỷ đồng

Nguyễn Hoàn
TPO - Kiểm tra thực địa, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện 2 dự án trọng điểm: đường vành đai 2 và cầu Nguyễn Trãi với tổng vốn đầu tư công hơn 9.400 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - vừa kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2, đoạn tuyến Tân Vũ ! Hưng Đạo - Bùi Viện và Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn tuyến Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) có tổng mức đầu tư 7.020 tỷ đồng, sử dụng 3.218,5 tỷ đồng ngân sách. Tính đến ngày 12/9, các gói thầu của dự án đã giải ngân 1.992,7 tỷ đồng, đạt 61,9% kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận có tổng mức đầu tư 6.235,5 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng xây lắp đạt 25,1%. Đến thời điểm này, dự án còn vướng mắc mặt bằng tại 2 khu chung cư số 6 đường Nguyễn Trãi và số 8 đường Máy Tơ, khu vực Cảng Hoàng Diệu và việc tháo dỡ đoạn đường sắt, ga đường sắt tại Cảng Hoàng Diệu.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và đoàn công tác kiểm tra thực địa 2 dự án trọng điểm.

Cả 2 dự án đều đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc chậm bàn giao mặt bằng không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công mà còn tác động đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đã được bố trí cho các dự án.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh đây là những công trình giao thông trọng điểm. Khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, giảm ùn tắc trên các tuyến đường ra khu vực cảng biển, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ông Lê Ngọc Châu yêu cầu chính quyền các phường Hải An, Hưng Đạo, Kiến An và Ngô Quyền huy động sự vào cuộc đồng bộ vận động tổ chức, hộ dân sớm đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Chậm nhất trong tháng 10, các địa phương phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao chủ đầu tư thi công.

Trong quá trình triển khai, các địa phương cần quán triệt quan điểm thành phố thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đơn vị thi công dự án cầu Nguyễn Trãi, nối trung tâm TP Hải Phòng với Khu đô thị Bắc Sông Cấm.

Ban Quản lý dự chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát huy động nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, các đơn vị thi công lưu ý cần có giải pháp giữ gìn mỹ quan, vệ sinh và an toàn giao thông trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi.

Nguyễn Hoàn
