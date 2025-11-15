Tăng tốc thi công dự án mở đường kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện

TPO - Liên danh nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, vật lực tập trung thi công tuyến đường sau các bến cảng nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng (bến số 3-4-5-6), nhằm giải quyết nút thắt hạ tầng giao thông, phát triển cảng biển, logistics.
Dự án kết nối trực tiếp giữa hệ thống giao thông khu vực bến cảng Lạch Huyện với tuyến đường Tân Vũ - Lạch Huyện nói riêng và hệ thống giao thông thành phố nói chung. Góp phần thúc đẩy tiềm năng, thế mạnh phát triển Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thu hút và khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào thành phố.
Tuyến đường dài 1.832m, trong đó, có 800m hiện trạng đã có cốt nền, liên danh các nhà thầu đang tổ chức khoan cọc xi măng đất để xử lý nền đất yếu và hệ thống thoát nước, kỹ thuật...
BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp Hải Phòng cho biết, liên danh nhà thầu đã huy động 6 máy khoan xi măng đất để xử lý nền đất yếu tại khu vực 800m đã có mặt bằng hiện trạng.
Đồng thời tập trung nhân lực thi công các hạng mục xử lý nền đất yếu, thoát nước, đèn chiếu sáng...
Tuyến đường được thiết kế vận tốc 80km/h, đáp ứng lưu lượng phương tiện giao thông và khối lượng vận tải hàng hóa tại các bến cảng số 3-4-5-6.