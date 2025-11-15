Hải Phòng: Tăng tốc thi công dự án mở đường kết nối cảng nước sâu Lạch Huyện

TPO - Liên danh nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, vật lực tập trung thi công tuyến đường sau các bến cảng nước sâu Lạch Huyện - Hải Phòng (bến số 3-4-5-6), nhằm giải quyết nút thắt hạ tầng giao thông, phát triển cảng biển, logistics.