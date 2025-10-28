Hải Phòng xử lý nghiêm hành vi cản trở, làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Trong đó, yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị 03 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và đơn vị liên quan nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo giải ngân 100% kế hoạch vốn được thành phố giao năm 2025. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, ưu tiên tập trung chỉ đạo, thực hiện.

Trong đó, tập trung các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công trình dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn.

Chủ động điều chuyển vốn từ dự án giải ngân chậm sang dự án giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án một cách kịp thời, hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tác động lớn, lan toả. Đẩy mạnh giải ngân gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Thường xuyên kiểm tra, nắm bắt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết nhằm thực hiện đạt và vượt mục tiêu giải ngân, tiến độ từng dự án trong kế hoạch.

Dự án cầu Nguyễn Trãi bắc qua sông Cấm nối trung tâm TP Hải Phòng với Khu đô thị Bắc Sông Cấm đang được các đơn vị gấp rút thi công.

Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời thay thế cán bộ, công chức yếu kém, hạn chế năng lực. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý đầu tư công. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát năng lực của các nhà thầu, tư vấn giám sát.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị HĐND thành phố tăng cường giám sát đối với công tác phân bổ, điều chỉnh, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng tại các địa phương.

Bí thư, Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong, kiên quyết không để việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp ảnh hưởng đến tiến độ GPMB và giải ngân vốn đầu tư công, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy và UBND thành phố về công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

Yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; kiên quyết chống các biểu hiện trì trệ, tiêu cực trong đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thi công, thủ tục thanh quyết toán.

UBKT Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền vi phạm các quy định về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công.