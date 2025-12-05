Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại tá Lê Đức Hùng, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công an thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ngày 5/12, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao công bố việc tiếp nhận, bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Hùng, Điều tra viên trung cấp, Trưởng phòng Viễn thông tin học và Cơ yếu, Công an thành phố Hà Nội giữ chức danh Điều tra viên cao cấp và chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

screen-shot-2025-12-05-at-124350.png
Đại tá Lê Đức Hùng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Đức Hùng khẳng định sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững và thực hiện nghiêm túc những quy chế, lề lối làm việc của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ trong đơn vị đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và niềm tin của nhân dân vào công lý.

Đồng thời, không ngừng nỗ lực, học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; dành toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm 30 năm công tác để tận tâm, tận lực cống hiến hết mình cho ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nói riêng.

Hoàng An
#Viện Kiểm sát #Viện kiểm sát tối cao #Cơ quan điều tra #Phó thủ trưởng cơ quan điều tra #Thủ trưởng

Xem thêm

Cùng chuyên mục