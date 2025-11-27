Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn Đại Ninh được xét xử nghiêm minh

TPO - Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND Hà Nội cho biết, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn hay dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng)... đều được Tòa án thành phố xét xử nghiêm minh.

Ngày 26/11, Chánh án TAND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ trình bày báo cáo công tác xét xử của Toà án năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026, tại kỳ họp HĐND thành phố.

Theo Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ, năm 2025, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn có tính chất nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc, dư luận đặc biệt quan tâm được đưa ra xét xử.

Nhiều vụ án lớn, phức tạp được xét xử nghiêm minh, kịp thời như vụ đưa, nhận hối lộ tại dự án Sài Gòn Đại Ninh; các vụ án liên quan Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; vụ tiêu cực tại Tập đoàn Phúc Sơn; vụ vi phạm đấu thầu tại Tập đoàn Thuận An...

Các bị cáo trong vụ Tập đoàn Thuận An

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ nhấn mạnh, TAND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Công an và Viện Kiểm sát, bảo đảm xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt là tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính tuy vượt chỉ tiêu Quốc hội giao nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng án tăng mạnh, nhiều tranh chấp phức tạp, tình trạng chậm cung cấp hoặc cung cấp thiếu chứng cứ vẫn diễn ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2026, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao.

Xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường công tác kiểm tra giám đốc án, thanh tra, kỷ luật, kỷ cương công vụ; thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu đối với các vi phạm của công chức, người lao động trong phạm vi quản lý và thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ ngành.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án.