Pháp luật

Google News

Lĩnh 11 năm tù vì dẫn bạn gái 'nhí' vào nhà nghỉ 'trú mưa'

Hoàng An
TPO - Sau một thời gian tán tỉnh yêu đương, thanh niên Vũ Văn Tuấn dẫn bạn gái đi chơi, rồi phát sinh quan hệ tình dục 3 lần trong nhà nghỉ.

Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Vũ Văn Tuấn (19 tuổi, ở Ninh Bình) mức án 11 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Cơ quan tố tụng xác định, giữa tháng 5/2025, Tuấn nhắn tin qua Facebook, làm quen cháu H. (SN 2012, ở Hà Nội) và tán tỉnh, yêu đương nhau.

screen-shot-2025-11-21-at-145314.png
Ảnh minh họa.

Ngày 25/5, Tuấn nhắn tin rủ cháu H. đi chơi và được đồng ý. Khoảng 1h cùng ngày, nam thanh niên đi xe máy đến nhà bạn gái, đón ra ngoài chơi nhưng do trời mưa nên bảo vào nhà nghỉ trú mưa. Thấy Tuấn rủ, cháu H. đồng ý, cả hai thuê phòng tại một nhà nghỉ ở khu đô thị Bắc Linh Đàm.

Tại phòng nghỉ, Tuấn đề nghị, được cháu H. đồng ý quan hệ tình dục 2 lần. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, cặp đôi này quan hệ đồng thuận thêm lần nữa.

Chiều cùng ngày 25/5, mẹ đẻ cháu H. phát hiện cổ con gái có vết bầm nên truy hỏi và được kể lại sự việc. Gia đình lập tức trình báo tới công an khiến Tuấn bị bắt khẩn cấp.

Hoàng An
#Bạn gái nhí #Thanh niên #Hiếp dâm #Nhà nghỉ

