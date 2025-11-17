Xử phạt hành vi ép con học tập quá sức ra sao?

TPO - Từ 15/12/2025, hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình học tập quá sức, không giáo dục trẻ em, cưỡng ép vợ hoặc chồng quan hệ tình dục trái ý muốn…sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 5 - 30 triệu đồng.

Đồng tình với mức phạt

Cụ thể, Nghị định 282/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025. Nghị định quy định, đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng, không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em sẽ bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 20 - 30 triệu đồng được áp dụng với hành vi cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng.

Đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức; đóng góp tài chính quá khả năng của họ, bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Lương Đình Lưu (35 tuổi, ở Bắc Ninh) bày tỏ quan điểm đồng tình với Nghị định. Anh cho rằng đây là các quy định cần thiết bảo vệ sự an toàn, lành mạnh trong mỗi gia đình.

Theo anh Lưu, việc xử phạt hành vi ép trẻ học quá sức hay bỏ mặc không giáo dục con cái là đúng. “Nhiều cha mẹ luôn cho mình có quyền quyết định mọi thứ với con, nhưng đôi khi gây áp lực vô hình khiến trẻ rơi vào căng thẳng, lệch hướng phát triển”, anh Lưu nói.

Còn chị Nguyễn Thu Trang (ở phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, việc đưa ra mức phạt cụ thể cho những hành vi bạo lực tinh thần, kinh tế hay ép buộc trong gia đình là rất cần thiết.

Chị Trang đánh giá cao quy định xử phạt hành vi ép buộc quan hệ tình dục trong hôn nhân. Điều này thể hiện sự tôn trọng quyền cá nhân, đặt ra ranh giới rõ ràng cho sự an toàn của mỗi người.

“Pháp luật mạnh tay, các gia đình sẽ ý thức tốt hơn và hướng đến sự tôn trọng, bình đẳng. Điều khiến tôi băn khoăn là các cặp vợ chồng có dám thẳng thắn tố cáo hành vi của đối phương hay không”, chị Trang bày tỏ.

Xử phạt có dễ?

Từ góc nhìn của một Trợ giúp viên pháp lý, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân (Trưởng Chi nhánh số 4, Trung tâm TGPL Nhà nước TP Hà Nội) thấy các quy định xử phạt trong Nghị định phản ánh đúng những vấn đề nhạy cảm, phổ biến trong đời sống gia đình hiện nay. Đặc biệt là cưỡng ép quan hệ tình dục giữa vợ và chồng là hành vi bị che giấu nhiều nhất. Nhiều phụ nữ chịu đựng trong im lặng vì sợ mất hạnh phúc gia đình, phụ thuộc tài chính hoặc đơn giản là không biết rằng mình có quyền từ chối. Đây không chỉ là tổn thương thể xác mà còn gây sang chấn tâm lý, khiến họ mất cảm giác an toàn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bên cạnh đó, Trợ giúp viên pháp lý Nguyễn Thị Thanh Xuân cho rằng việc ép trẻ học quá sức cũng gây ra hậu quả lâu dài. Trẻ có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, rối loạn lo âu, hoặc mất đi động lực học tập tự nhiên. Nhiều phụ huynh nghĩ rằng áp lực tạo nên thành công, nhưng không hiểu rằng mỗi đứa trẻ có khả năng và nhịp độ phát triển riêng.

Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội) khẳng định, các quy định xử phạt trong Nghị định 282/2025 là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm bảo vệ an ninh, trật tự xã hội và đặc biệt là bảo đảm môi trường gia đình an toàn, nhân văn.

Theo luật sư Tiền, mỗi gia đình là tế bào của xã hội, nhưng cũng là nơi dễ phát sinh các hành vi quyền lực, bị kiểm soát dưới danh nghĩa “giáo dục”, “chăm lo”, “bổn phận”. Vì vậy, việc thiết lập chế tài hành chính rõ ràng, cụ thể và đủ sức răn đe là hết sức cần thiết.

Trước hết, mức phạt từ 5 - 10 triệu đồng đối với hành vi cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức, luật sư đánh giá là hợp lý. Trên thực tế, nhiều vụ việc trẻ em bị buộc học quá thời gian, quá khả năng, dẫn tới stress, trầm cảm hoặc tổn thương tâm lý. Việc luật hóa chế tài này giúp phụ huynh hiểu rõ ranh giới giữa “khuyến khích học tập” và “ép buộc mang tính bạo lực tinh thần”.

Tiếp theo, hành vi không giáo dục trẻ em bị phạt ở mức 10 - 20 triệu đồng cũng mang tính cảnh báo mạnh mẽ. Nhiều cha mẹ thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý khiến trẻ dễ rơi vào môi trường độc hại, phạm pháp. Việc quy định trách nhiệm pháp lý rõ ràng buộc các bậc phụ huynh nâng cao ý thức, giáo dục con cái không chỉ là đạo đức mà còn là nghĩa vụ pháp lý.

Ngoài ra, hành vi cưỡng ép lao động quá sức, bắt buộc đóng góp tài chính vượt quá khả năng cũng bị xử phạt ở mức 20 - 30 triệu đồng, cho thấy Nghị định nhìn nhận toàn diện các dạng bạo lực gia đình không chỉ là bạo lực thể chất mà cả bạo lực kinh tế và tinh thần. Đây là cơ sở để hạn chế tình trạng lợi dụng quan hệ gia đình nhằm ép buộc, kiểm soát nguồn lực của người yếu thế.

Đối với mức phạt 20 - 30 triệu đồng hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn với vợ hoặc chồng là điểm mới rất tiến bộ. Theo luật sư Tiền, quan hệ vợ chồng phải dựa trên sự tự nguyện tuyệt đối, ép buộc quan hệ là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân, xâm hại thân thể và phẩm giá. Việc phạt hành chính giúp phá bỏ quan niệm lạc hậu "trong hôn nhân thì không có xâm hại tình dục".