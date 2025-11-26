Chiêu thức chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 'trùm' đa cấp Thân Văn Thoại

TPO - Sau khi thành lập công ty BBI và BBA, hai bị can Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại xây dựng ứng dụng thương mại điện từ, quảng bá gian dối đầu tư vào đồng tiền điện tử sẽ nhận lợi ích cao để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

"Trùm" đa cấp bị truy tố hai tội

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can phạm tội trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA).

Đồng thời, phát thông báo kêu gọi bị can Hồ Quốc Anh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty BBI) đang bỏ trốn ra đầu thú.

Trong vụ án, bị can Thân Văn Thoại (nguyên Tổng Giám đốc Công ty BBA) bị truy tố về hai tội "Rửa tiền” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Thân Văn Thoại

Cách chiếm đoạt tiền nhà đầu tư

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 6/2018, Công ty BBI do Hồ Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT, đại điện theo pháp luật và Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc, phụ trách mảng phát triển thị trường) quản lý, điều hành hoạt động.

Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall - một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm, kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép, thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo hoặc không đăng ký.

Theo cáo buộc, mặc dù ứng dụng BBI Mall chưa được Bộ Công Thương cấp phép hoạt động nhưng Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9/2018, với quảng bá về BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm.

Theo quảng bá, đây là ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua, cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm 1 khoản tích điểm từ hệ thống.

Để lôi kéo nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.

Theo đó, người tham gia chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản Công ty BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm. Khi giới thiệu thành viên mới tham gia mua phần mềm BSS thì sẽ được lợi ích 30% là 1.050.000 đồng vào tài khoản chuyển đổi.

Còn khi giới thiệu ra bên bán thì sẽ nhận được 2,5% số tích điểm của bên bán nhận sau khi bán được sản phẩm; giới thiệu ra bên mua sẽ nhận được 5% tích điểm mà bên mua nhận được sau khi tiêu dùng, mỗi ngày, điểm tại tài khoản tích điểm sẽ tự động nhảy sang tài khoản chuyển đổi với cơ chế hoàn 0,05%/ngày/số dư tài khoản tích điểm.

Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI. Từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt.

Sau khi nhận được tiền của các bị hại nộp vào, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã dùng chính tiền của khách hàng để trả một phần lợi nhuận cho các bị hại. Việc này khiến các bị hại tin tưởng tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều các đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm như trên rồi bị chiếm đoạt phần còn lại.

Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra. Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt của 42 người bị hại tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.

Với Công ty BBA, từ tháng 8/2019, Thoại thành lập doanh nghiệp này hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện. Cùng năm đó, bị can mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP). Đây là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.

Thông qua Công ty BBA và các trang thương mại điện tử chưa được cấp phép hoạt động, Thoại cùng đồng phạm đưa ra thông tin gian dối về giá trị của đồng tiền điện tử CBP để khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền vào các tài sản khác cho Thoại cùng đồng phạm để được sở hữu.

Từ tháng 9/2021 - 11/6/2024, Thoại và đồng phạm đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (khoảng 130 tỷ đồng).

Theo cơ quan truy tố, toàn vụ án, bị can Thân Văn Thoại cùng đồng phạm gây thiệt hại cho 33 bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Số tiền sau khi chiếm đoạt, Thoại "rửa" bằng cách mua cổ phần hoặc mua bất động sản tại tỉnh Hòa Bình cũ.