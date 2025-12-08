Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chỉ thị số 54-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp và định giá tài sản.

Theo chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác giám định tư pháp, định giá tài sản. Cùng với đó, đổi mới cơ chế hoạt động, nâng cao chất lượng giám định tư pháp, định giá tài sản. Thiết lập cơ chế trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản theo hướng chỉ trưng cầu, yêu cầu khi thực sự cần đến ý kiến chuyên môn, tuyệt đối không lạm dụng trưng cầu, yêu cầu, không dùng việc giám định, định giá để thay thế công tác điều tra, thực hiện nghĩa vụ chứng minh của cơ quan tiến hành tố tụng; nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, định giá tài sản phải rõ ràng, cụ thể, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thông tin, tài liệu, mẫu vật, đối tượng cần giám định; xác định rõ thời hạn giám định, định giá bảo đảm khả thi, phù hợp với tính chất, khối lượng vụ việc cụ thể.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Bộ Chính trị nhấn mạnh, phải có cơ chế xác định thiệt hại tối thiểu đối với trường hợp hành vi sai phạm đã rõ, không cần hoặc không thể giám định, định giá. Cơ quan tố tụng phải chủ động áp dụng các phương pháp phù hợp để xác định thiệt hại, tránh thụ động, lệ thuộc vào kết quả giám định, định giá, đặc biệt với vụ việc đơn giản, rõ ràng. Nghiên cứu, mở rộng quyền tự yêu cầu giám định để thực sự bảo đảm chủ động thu thập chứng cứ, thực hiện nghĩa vụ chứng minh của đương sự trong tố tụng dân sự, hành chính.

Thực hiện phân cấp, phân quyền trong trưng cầu và thực hiện giám định, định giá, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp, các ngành để khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh; tăng cường thông tin, phối hợp hai chiều giữa cơ quan trưng cầu, yêu cầu và tổ chức, người giám định, định giá. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nghiên cứu thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ dữ liệu trong hoạt động giám định, định giá tài sản; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu liên ngành về trưng cầu, thực hiện giám định, định giá, làm cơ sở tham khảo, thông tin và đối chiếu giữa các cơ quan chức năng.

Bộ Chính trị lưu ý, cần tăng cường năng lực cho đội ngũ người làm công tác giám định, định giá tài sản. Hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, cơ chế tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp lý, nghiệp vụ chuyên môn và cơ chế bảo vệ người giám định, định giá làm việc vô tư, khách quan, công tâm, chính trực. Xây dựng đội ngũ người làm công tác giám định, định giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ, chuyên nghiệp, kỷ luật, tinh thần liêm chính, vô tư, khách quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động tố tụng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết thay thế những người yếu kém, vụ lợi, suy thoái; đồng thời, thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng chuyên gia giỏi, nhà khoa học, cán bộ chuyên môn có năng lực trong và ngoài khu vực công.

Theo chỉ thị, Bộ Chính trị yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cơ quan đầu mối, quản lý chung và chuyên ngành đối với công tác giám định, định giá; thực thi cơ chế thông tin kịp thời, phối hợp liên ngành hiệu quả trong công tác giám định, định giá; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu thống kê tố tụng, thi hành án, quản lý tài sản công.

“Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác giám định tư pháp, định giá tài sản, xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Kịp thời phát hiện, xử lý những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp, định giá tài sản. Có cơ chế và xử lý nghiêm minh các hành vi chậm trễ, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, không công tâm, khách quan trong giám định, định giá; việc trưng cầu, yêu cầu không đúng; không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm trong trưng cầu, đánh giá, sử dụng kết luận giám định, định giá tài sản”, Bộ Chính trị yêu cầu.