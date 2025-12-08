Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người đàn ông tưởng nằm ngủ trên ghế, hàng xóm tá hỏa phát hiện đã tử vong

Hương Chi
TPO - Người đàn ông nằm ngủ trên ghế, hàng xóm đến thức dậy thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong. Trên người nạn nhân có vết thương chưa rõ nguyên nhân.

Ngày 8/12, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tối 7/12, Công an TPHCM nhận được tin báo về việc có người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại một căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An nên nhanh chóng đến hiện trường xác minh.

Tại căn nhà kể trên, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đã tử vong nên tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.T.T. (43 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo thông tin từ người dân sống gần hiện trường cho biết, tối 7/12, một người hàng xóm thấy ông T. nằm ngủ trên ghế từ chiều đến tối vẫn chưa thức dậy nên đến kiểm tra. Lúc này, hàng xóm phát hiện ông T. đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng.

Trên người nạn nhân có vết thương chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân sống một mình tại căn nhà kể trên.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#người đàn ông #tử vong bất thường #TPHCM #điều tra #vết thương

