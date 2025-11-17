Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Người phụ nữ tử vong bất thường trên đường ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy người phụ nữ nằm bất động trên đường Phú Lợi, TPHCM, người dân đến kiểm tra và phát hiện nạn nhân đã tử vong nên vội trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng 17/11, người dân nhìn thấy một phụ nữ nằm bất động giữa đường Phú Lợi, đoạn gần chợ Hàng Bông (phường Phú Lợi, TPHCM) nên vội đến kiểm tra. Phát hiện nạn nhân đã tử vong, người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, thu thập thông tin nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

bd-1.jpg
Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh chiếc xe máy và hai bịch trái cây. Chiếc xe máy không có dấu hiệu va chạm giao thông. Theo lời người thân, nạn nhân 55 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, làm nghề buôn bán tạp hóa. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
