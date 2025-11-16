Người đàn ông tử vong giữa đường ở TPHCM nghi bị truy sát

TPO - Người đàn ông nằm tử vong trên đường ở TPHCM, người dân cho biết nạn nhân bị một nhóm người truy sát.

Chiều 16/11, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên đường, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân sống trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao, TPHCM phát hiện nhóm người dùng hung khí đuổi chém người đàn ông.

Hiện trường vụ việc

Bị chém nhiều nhát, người đàn ông nằm gục xuống đất. Người dân phát hiện vụ việc đã chạy tới kiểm tra, khi thấy nạn nhân đã tử vong, họ trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Giao nhanh chóng đến hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM sau đó đến khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để điều tra. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.