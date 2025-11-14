Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai là nhân viên kế toán

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại Trường Mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) được xác định là chị Triệu Thị Ng - nhân viên kế toán của trường.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h50 ngày 13/11, công an xã Thác Bà nhận được tin báo về vụ cháy tại phòng kế toán và phòng hiệu trưởng của trường mầm non. Đây là trường thuộc xã Yên Bình, huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Chính quyền xã Thác Bà huy động lực lượng công an, dân quân tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám lửa được khống chế. Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bị cháy đen trong phòng kế toán, nhiều đồ dùng và tài liệu bị thiêu rụi.

15711.jpg
Vụ cháy xảy ra ở Trường Mầm non Bạch Hà khiến một người tử vong. Ảnh: Cắt từ video.

Qua xác minh, thi thể là chị Triệu Thị Ng (SN 1989, trú phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang), kế toán của nhà trường. Vị trí cháy xuất phát từ phòng kế toán rồi lan sang phòng hiệu trưởng.

Người dân sống gần trường cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực phòng kế toán trước khi lửa bùng lên dữ dội. Chiều cùng ngày, chị Ng được cho là ở lại trường để làm việc.

Trong đêm 14/11, cơ quan công an đã phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

15805.jpg
Xe tang lễ đến đưa thi thể nạn nhân về mai táng.
Thành Đạt
#Vụ cháy trường mầm non #Xác định nạn nhân tử vong #Cháy tại Lào Cai #Nguyên nhân vụ cháy chưa rõ #An ninh và điều tra cháy nổ

Xem thêm

Cùng chuyên mục