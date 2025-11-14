Nạn nhân tử vong trong vụ cháy trường mầm non ở Lào Cai là nhân viên kế toán

TPO - Nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại Trường Mầm non Bạch Hà (xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai) được xác định là chị Triệu Thị Ng - nhân viên kế toán của trường.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 19h50 ngày 13/11, công an xã Thác Bà nhận được tin báo về vụ cháy tại phòng kế toán và phòng hiệu trưởng của trường mầm non. Đây là trường thuộc xã Yên Bình, huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái cũ, nay thuộc xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Chính quyền xã Thác Bà huy động lực lượng công an, dân quân tham gia chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, đám lửa được khống chế. Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể bị cháy đen trong phòng kế toán, nhiều đồ dùng và tài liệu bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra ở Trường Mầm non Bạch Hà khiến một người tử vong. Ảnh: Cắt từ video.

Qua xác minh, thi thể là chị Triệu Thị Ng (SN 1989, trú phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang), kế toán của nhà trường. Vị trí cháy xuất phát từ phòng kế toán rồi lan sang phòng hiệu trưởng.

Người dân sống gần trường cho biết họ nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực phòng kế toán trước khi lửa bùng lên dữ dội. Chiều cùng ngày, chị Ng được cho là ở lại trường để làm việc.

Trong đêm 14/11, cơ quan công an đã phong tỏa khu vực và tiến hành khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.