Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông tử vong nghi rơi từ tầng cao khách sạn ở Lâm Đồng

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới sân một khách sạn ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, nghi rơi từ tầng cao xuống tử vong.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong tại phường Phan Thiết.

z7219998790692-9e841b24b0ef34e9aaaa88f5a08070d2.jpg
Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sân khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nên trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bước đầu, Công an Lâm Đồng xác định nạn nhân là anh N.M.Đ (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai). Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và kiểm tra tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở Đồng Nai lo hậu sự.

Thái Lâm
#Lâm Đồng #tử vong #khách sạn #nghi rơi #điều tra #phường Phan Thiết

Xem thêm

Cùng chuyên mục