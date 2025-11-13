Người đàn ông tử vong nghi rơi từ tầng cao khách sạn ở Lâm Đồng

TPO - Người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động dưới sân một khách sạn ở phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, nghi rơi từ tầng cao xuống tử vong.

Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc một người đàn ông tử vong tại phường Phan Thiết.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê.

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sân khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) nên trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bước đầu, Công an Lâm Đồng xác định nạn nhân là anh N.M.Đ (SN 1993, trú tỉnh Đồng Nai). Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và kiểm tra tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở Đồng Nai lo hậu sự.