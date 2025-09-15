Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai vợ chồng nằm gục trước cửa nhà, hàng xóm kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Tối 15/9, Công an TPHCM cùng các đơn vị có liên quan đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng trước cửa nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe tiếng gào khóc của trẻ con và tiếng la hét thất thanh trước căn nhà trong khu dân cư trên đường An Phú 18 thuộc phường An Phú. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện hai vợ chồng nằm bất động trên vũng máu.

Sau khi xác định các nạn nhân đều đã tử vong, người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

tp-bd.jpg
Hiện trường vụ việc

Theo lời người dân sống gần hiện trường, hai vợ chồng thuê căn nhà trên để ở cùng các con, cháu. Người vợ hàng ngày đi bán vé số dạo, chồng ở nhà. Hàng xóm nhiều lần nghe tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng.

Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân hai người tử vong có thể là do người chồng sát hại vợ rồi tự sát.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#công an #phường An Phú #TPHCM #tử vong #mâu thuẫn #An Phú 18 #phong tỏa #cửa nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục