Phát hiện hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM

TPO - Hai vợ chồng nằm gục trước cửa nhà, hàng xóm kiểm tra thì phát hiện cả hai đã tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Tối 15/9, Công an TPHCM cùng các đơn vị có liên quan đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của hai vợ chồng trước cửa nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân nghe tiếng gào khóc của trẻ con và tiếng la hét thất thanh trước căn nhà trong khu dân cư trên đường An Phú 18 thuộc phường An Phú. Khi đến kiểm tra, người dân phát hiện hai vợ chồng nằm bất động trên vũng máu.

Sau khi xác định các nạn nhân đều đã tử vong, người dân trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Hiện trường vụ việc

Theo lời người dân sống gần hiện trường, hai vợ chồng thuê căn nhà trên để ở cùng các con, cháu. Người vợ hàng ngày đi bán vé số dạo, chồng ở nhà. Hàng xóm nhiều lần nghe tiếng cãi vã giữa hai vợ chồng.

Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân hai người tử vong có thể là do người chồng sát hại vợ rồi tự sát.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.