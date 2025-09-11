Hôn nhân của hoa hậu và chính trị gia người Mỹ vừa bị sát hại

TPO - Cuộc hôn nhân của chính trị gia trẻ người Mỹ Charlie Kirk và Erika Frantzve (Hoa hậu bang Arizona 2012) đang nhận được sự quan tâm sau khi Kirk bị sát hại tại Utah Valley University, bang Utah, Mỹ ngày 10/9.

Ngày 10/9, khi Charlie Kirk - Nhà hoạt động bảo thủ - đang phát biểu trước đám đông trong khuôn viên Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah thì bị bắn và gục ngã. Kirk được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội và gửi lời chia buồn đến gia đình Kirk. Ông ra lệnh treo cờ rủ tại Mỹ cho đến 18h ngày 14/9 để tưởng nhớ Kirk.

Sau sự việc, truyền thông Mỹ đăng tải nhiều bài viết về cuộc sống, sự nghiệp của Charlie Kirk. Đặc biệt, cuộc hôn nhân của Charlie Kirk và Erika Frantzve (Hoa hậu bang Arizona 2012) nhận nhiều quan tâm.

Chính trị gia Charlie Kirk và Erika Frantzve.

"Nhà hoạt động bảo thủ và đồng sáng lập Turning Point USA - Charlie Kirk - không còn xa lạ với công chúng nhưng ít ai biết về vợ ông. Mặc dù công việc chuyên môn của ông thường xuyên chiếm sóng các mặt báo, nhưng đời tư của ông - đặc biệt là cuộc hôn nhân với Erika Frantzve gây tò mò", bài viết trên Yahoo.com cho biết.

Charlie Kirk và Erika Frantzve kết hôn năm 2021, đã có hai người con. Chuyện tình của họ bắt đầu vào năm 2019, bắt nguồn từ niềm đam mê chung dành cho hoạt động bảo thủ.

Charlie Kirk và Erika Frantzve gặp nhau lần đầu vào năm 2018 khi Kirk khai trương văn phòng Turning Point USA. Kể từ đó, mối quan hệ của họ được xây dựng dựa trên đức tin và cam kết với các hoạt động bảo thủ.

Cặp đôi mới kỷ niệm bốn năm ngày cưới. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của Kirk, hai người đã kết hôn vào tháng 5/2021 trong một buổi lễ được miêu tả là đơn giản, thân mật ở bang Arizona.

Erika Frantzve - vợ của Charlie Kirk có sự nghiệp đa dạng, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Cô tốt nghiệp Đại học Bang Arizona với bằng Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế. Sau đó, cô tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Luật năm 2017 tại Đại học Liberty và bằng Tiến sĩ Lãnh đạo Cơ đốc giáo năm 2022.

Về mặt chuyên môn, cô điều hành đại lý bất động sản tại Thành phố New York. Ngoài ra, cô còn là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Everyday Heroes Like You.

Erika Frantzve cũng là người dẫn chương trình của Midweek Rise Up - podcast truyền cảm hứng ra mắt năm 2019. Ngoài ra, cô còn sáng lập PROCLAIM Streetwear, một thương hiệu quần áo kết hợp thời trang với sứ mệnh truyền cảm hứng.

Trước đó, Erika theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô đăng quang Hoa hậu Arizona Mỹ năm 2012 và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp khác nhau. Erika tham dự Miss USA 2012 (năm Olivia Culpo đăng quang) nhưng không có tên trong top 16 chung kết.

Erika Frantzve cũng có năng khiếu thể thao, là cựu cầu thủ bóng rổ, từng thi đấu cho đội tuyển nữ của Đại học Regis ở Denver, Colorado.

Trên truyền thông, cuộc hôn nhân của Charlie Kirk và Erika Frantzve được nhận xét êm ả, đáng ngưỡng mộ. Frantzve thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng và hai con.

Hiện Erika Frantzve chưa có động thái gì trước cái chết đột ngột của chồng. Tuy nhiên, vài giờ trước khi Charlie Kirk bị ám sát, Erika Frantzve bất ngờ chia sẻ bài viết trên mạng xã hội X với nội dung: "Đức Chúa trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng ta, là sự giúp đỡ luôn sẵn sàng trong cơn hoạn nạn''.

Kirk 31 tuổi, có khoảng 5,3 triệu người theo dõi trên X, là phát thanh viên trong chương trình nổi tiếng mang tên mình The Charlie Kirk Show. Anh gần đây còn đồng dẫn chương trình Fox & Friends trên kênh Fox News.

Kirk cùng Turning Point USA, tổ chức thanh niên bảo thủ lớn nhất Mỹ do anh thành lập, có ảnh hưởng đáng kể đến chính trường Mỹ. Nhà hoạt động này góp phần giúp ông Trump có thêm sự ủng hộ từ nhóm cử tri trẻ tuổi trong cuộc bầu cử năm 2024.