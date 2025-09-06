Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tranh chấp quyền sở hữu cuộc thi Hoa hậu Mỹ

Duy Nam
TPO - Những tuyên bố trái ngược về quyền sở hữu đối với cuộc thi Hoa hậu Mỹ đang đẩy cuộc thi nhan sắc danh giá nhất nước Mỹ tiếp tục rơi vào khủng hoảng.

Ngày 5/9, tổ chức Miss USA và Miss Teen USA đã công bố ông Thom Brodeur giữ chức chủ tịch kiêm CEO theo hợp đồng độc quyền 10 năm, chính thức mở ra kỷ nguyên mới cho hai cuộc thi sắc đẹp này.

Thom Brodeur là doanh nhân, nhà từ thiện và nhà sáng lập nhiều thương hiệu trong lĩnh vực làm đẹp, truyền thông và đào tạo tài năng. Ông đồng thời là CEO của Brodeur Beauty. Tạp chí ForbesFortune từng ca ngợi ông là người thay đổi cuộc chơi của ngành làm đẹp.

542641028-1227009232801320-2468990532034632383-n.jpg
482251236-1079992694169642-2547516341156727489-n.jpg
Doanh nhân Thom Brodeur và nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Cùng với sự thay đổi lãnh đạo, Miss USA và Miss Teen USA cũng tuyên bố tái định hình hệ thống với ba giá trị cốt lõi là tử tế, minh bạch và phản hồi nhanh. Các ràng buộc phức tạp trong hợp đồng sẽ được loại bỏ để tạo cơ hội cho thí sinh và hoa hậu có cơ hội làm việc trong các lĩnh vực giải trí, thời trang, truyền thông.

Tổ chức cũng khẳng định sẽ khôi phục niềm tin, trao quyền quyết định độc lập cho các giám khảo, đồng thời phát triển thêm các nền tảng số để kết nối chặt chẽ hơn với người hâm mộ và các đối tác.

Những tuyên bố của tổ chức Miss USA và Miss Teen USA thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp. Nhiều người tỏ ra hào hứng với kỷ nguyên mới của cuộc thi Hoa hậu Mỹ sau nhiều năm liền dính bê bối và xuống cấp trầm trọng.

Tuy nhiên, trên trang cá nhân, nhà thiết kế thời trang Laylah Rose khẳng định vẫn giữ bản quyền tổ chức hai cuộc thi Miss USA và Miss Teen USA, đồng thời phủ nhận việc hai cuộc thi này đã đổi chủ sang một đơn vị khác khiến fan xôn xao.

Những tuyên bố trái ngược nhau có nguy cơ khiến tổ chức Hoa hậu Mỹ tiếp tục rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo của tổ chức Miss USA bị công chúng chỉ trích khi để xảy ra nhiều bê bối.

Miss USA - Hoa hậu Mỹ - là cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức ở Mỹ từ năm 1952. Người chiến thắng cuộc thi sẽ đại diện nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Hoa hậu Mỹ nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ. Từ năm 2021, cuộc thi Miss USA và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ tách ra khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart được chọn làm giám đốc quốc gia mới của hai cuộc thi này.

Kể từ khi Crystle Stewart chính thức lên nắm quyền điều hành Hoa hậu Mỹ, cuộc thi đã liên tiếp gặp những bất ổn và đối diện với nhiều chỉ trích từ công chúng. Năm 2002, người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang Miss USA 2022. Tuy nhiên, nhiều thí sinh đã lên tiếng tố cáo ban tổ chức và Crystle Stewart, cho rằng họ đã thiên vị R'Bonney Gabriel.

Trước những cáo buộc này, vào tháng 8/2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã đình chỉ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Sau đó, Crystle Stewart đã từ chức chủ tịch của Hoa hậu Mỹ. Cô được thay thế bởi nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Sau khi lên thay thế vị trí của Crystle Stewart, nhà thiết kế thời trang Laylah Rose đã tiến hành nhiều cải cách để vực dậy uy tín của Hoa hậu Mỹ. Tuy nhiên, dưới thời Laylah Rose, cuộc thi Hoa hậu Mỹ tiếp tục rơi vào tình cảnh bi đát.

Lần đầu tiên trong lịch sử, cả Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt và Hoa hậu tuổi teen Mỹ 2023 UmaSofia Srivastava đều từ bỏ danh hiệu khiến Laylah Rose bị chỉ trích. Laylah Rose còn bị tố có cách điều hành độc hại, làm việc thiếu trách nhiệm.

Duy Nam
