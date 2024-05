Cú sốc của Hoa hậu Mỹ

TPO - Sự cố hy hữu đương kim Hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu khi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ như một cú giáng vào những khủng hoảng liên tiếp của cuộc thi danh giá Miss USA.

Ngày 6/5, đương kim Hoa hậu Mỹ Noelia Voigt đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân về quyết định từ bỏ danh hiệu. Đây là lần đầu tiên một đương kim Hoa hậu Mỹ từ bỏ danh hiệu khi vẫn còn đang trong nhiệm kỳ. Khán giả đặt câu hỏi chuyện gì đang xảy ra với một cuộc thi danh giá, lâu đời như Hoa hậu Mỹ?

Bê bối liên tiếp

Bức tâm thư của Noelia Voigt đang gây bàn tán trên các diễn đàn sắc đẹp. Chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng Julio Rodriguez Matute đăng tải bài viết chỉ ra điểm bất thường trong tâm thư của Noelia Voigt. Khi ghép những chữ cái đầu tiên trong bức tâm thư của cô sẽ thành dòng chữ "I am silenced" (Tạm dịch: Tôi bị bắt im lặng).

Trong khi đó, những động thái của ban tổ chức Hoa hậu Mỹ càng khiến fan khó hiểu. Việc ban tổ chức chỉ đăng tải bài viết ngắn gọn mà không giải thích về lý do Noelia Voigt từ bỏ danh hiệu càng làm dấy lên tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng ban tổ chức Miss USA làm việc mập mờ, thiếu chuyên nghiệp.

Sự việc Noelia Voigt từ bỏ danh hiệu như giọt nước tràn ly, cho thấy những bê bối trầm trọng không thể giải quyết của nội bộ Hoa hậu Mỹ.

Trước đó, bộ phim tài liệu How to fix a pageant do báo The New York Times sản xuất năm 2023 cũng phơi bày những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ khiến công chúng bị sốc. Những khuất tất về việc điều hành cuộc thi Hoa hậu Mỹ của Crystle Stewart đã được phơi bày trong bộ phim.

Bên cạnh đó, bộ phim còn phơi bày scandal quấy rối tình dục của Max Sebrechts (chồng của Crystle Stewart, đồng thời từng là Phó chủ tịch Miss USA). Taylor Hale - đại diện của bang Michigan tại Miss USA 2021 - đã tố cáo Max Sebrechts quấy rối tình dục cô.

Những mặt tối của cuộc thi Hoa hậu Mỹ được phơi bày thời gian gần đây đã phần nào cho thấy nguyên nhân khiến cuộc thi không còn giữ được uy tín và phải đối mặt với sự xuống cấp trầm trọng.

Chủ mới bị tố độc hại

Sau khi Hoa hậu Mỹ 2022 R'Bonney Gabriel bị hàng loạt thí sinh tố mua giải, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đình chỉ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Mỹ (do Crystle Stewart đứng đầu). Sau đó, Crystle Stewart đã từ chức chủ tịch của Hoa hậu Mỹ. Cô được thay thế bởi nhà thiết kế thời trang Laylah Rose.

Sau khi tiếp quản, Laylah Rose được kỳ vọng mang lại những thay đổi mạnh mẽ và cải tổ cuộc thi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhà thiết kế thời trang này chưa làm được gì nhiều. Thậm chí, cô còn bị tố có cách điều hành độc hại.

Dani Walker (đại diện bang Montana tại Miss USA 2018 và hiện là một YouTuber nổi tiếng trong mảng hoa hậu) từng tiết lộ trong một vlog của cô rằng sau khi Laylah Rose tiếp quản Miss USA đã làm lại hợp đồng với các đối tác cấp bang.

Tuy nhiên mâu thuẫn đã xảy ra vì Laylah Rose điều chỉnh lại các điều khoản để mình được hưởng lợi nhiều hơn. Vì vậy, một số giám đốc cấp bang đã quyết định từ bỏ bản quyền tổ chức.

Giám đốc của các bang Alaska và Arizona đã từ chức. Bà Melissa Lynn - giám đốc của bốn bang Michigan, Ohio, Kentucky và Pennsylvania cũng từ chức sau nhiều năm gắn bó với tổ chức Miss USA khiến nhiều người bất ngờ.

Laylah Rose và ban tổ chức Hoa hậu Mỹ cũng bị Hoa hậu Mỹ 2022 Morgan Romano tố làm việc thiếu chuyên nghiệp. Morgan Romano được bổ nhiệm làm Hoa hậu Mỹ 2022 sau khi người đẹp R'Bonney Gabriel đăng quang ngôi vị Miss Universe 2022.

Người đẹp kể rằng trong các chuyến đi công tác với vai trò Miss USA, cô không có trợ lý nào đi theo hỗ trợ như các hoa hậu tiền nhiệm. Morgan còn cho biết cô phải tự bỏ tiền túi của mình ra để chi trả cho những chi phí phát sinh như tiền ăn, tiền taxi khi đi công tác.

Morgan cũng cho biết khi được trao danh hiệu Hoa hậu Mỹ 2022, hoạt động của tổ chức Miss USA đã gần như tê liệt do giám đốc quốc gia Crystle Stewart bị đình chỉ chức vụ.

Kỷ nguyên Hoa hậu Mỹ sắp lụi tàn?

Việc Noelia Voigt từ bỏ danh hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng của tổ chức Hoa hậu Mỹ khó có thể được cứu vãn. Khán giả đặt câu hỏi, liệu sau hàng loạt bê bối, kỷ nguyên Hoa hậu Mỹ đã bước vào giai đoạn lụi tàn?

Miss USA - Hoa hậu Mỹ - là cuộc thi sắc đẹp thường niên được tổ chức ở Mỹ từ năm 1952. Người chiến thắng cuộc thi đại diện nước Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Hoa hậu Mỹ nằm trong tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe Organization) cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ.

Hoa hậu Mỹ từng là một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia danh giá, được tổ chức chuyên nghiệp không thua kém Hoa hậu Hoàn vũ. Hoa hậu Mỹ từng có một thời hoàng kim khi tính đến nay đã có 9 Hoa hậu Mỹ đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Từ năm 2021, cuộc thi Miss USA và Hoa hậu Tuổi teen Mỹ tách ra khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Mỹ 2008 Crystle Stewart được chọn làm giám đốc quốc gia mới của hai cuộc thi này.

Kể từ đây, cuộc thi liên tiếp gặp những bê bối và đối diện nhiều chỉ trích từ công chúng. Khán giả cho rằng việc Crystle Stewart lên điều hành Hoa hậu Mỹ chính là cột mốc khiến cuộc thi này bắt đầu lao dốc và suy tàn.

Từng là một trong những cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia uy tín nhất thế giới, lần đầu trong lịch sử 71 năm tổ chức, Hoa hậu Mỹ 2024 đứng trước nguy cơ không thể tổ chức sau hàng loạt bê bối.

Dani Walker cho biết cho biết đến thời điểm này vẫn chưa có một bang nào của Mỹ tổ chức cuộc thi cấp bang, khác với thông lệ trước đây. Cô cũng cho biết một số cuộc thi cấp bang dự tính tổ chức trong năm 2023 đã bị hoãn vô thời hạn. Với những bất cập như hiện tại, Dani cho rằng khả năng Miss USA 2024 không tổ chức và nhiều người đang nghĩ đến việc Mỹ sẽ cử một á hậu đi thi Miss Universe 2024.

Khán giả cho rằng với hàng loạt bê bối, khó có thể mong chờ Hoa hậu Mỹ lấy được danh tiếng và vị thế của mình như thời hoàng kim.