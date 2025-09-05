Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nghệ sĩ, hoa hậu có nhiều hoạt động trong ngày khai giảng

Đỗ Quyên
Trạch Dương

TPO - Hoa hậu Trâm Anh, Á hậu Linh Đan, vợ chồng diễn viên Thùy Anh - Đăng Khôi... đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm trong ngày khai giảng 5/9.

z6980469753455-37e1b8f3619e372240cf3da552548c8f.jpg
Sáng 5/9, đương kim Hoa hậu Trái Đất Việt Nam dự khai giảng năm học mới tại Học viện Phụ nữ Việt Nam. Cô nói tự hào và xúc động khi được dự khai giảng tại ngôi trường đang theo học. Trâm Anh chia sẻ môi trường đại học giúp cô cởi mở, tự tin bước ra xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa.
z6980469709922-498190f48b23b13f74973979b074a2ed.jpg
dsc-5685.jpg
Trâm Anh cho biết cô ưu tiên dành thời gian học tập tại trường dù bận rộn với lịch trình Hoa hậu Trái Đất Việt Nam. Thời gian tới, cô mong muốn có thêm cơ hội tham gia hoạt động thiện nguyện, giao lưu và đồng hành cùng sinh viên trường ở những dự án ý nghĩa.
z6980478404457-e3f7fa939ae9fd1e5cedab65adef9123-6414.jpg
Dịp lễ khai giảng năm học mới 5/9, Á hậu Linh Đan trở lại trường Trung học cơ sở Mường Thanh (Điện Biên) - ngôi trường cô theo học năm cấp hai để dự lễ khai giảng, trao 20 phần quà cho học sinh. Cô xuất hiện trong tà áo dài trắng, được học sinh và các thầy cô chào đón.
z6980478354159-971d4c9cbd16279d69dbd7c55fb34ce1.jpg
z6980478309886-f5b0381919c4a2a1b5f2c0e6ad5a9785.jpg
Trong buổi lễ, cô gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã truyền tải kiến thức, tình yêu học tập để giúp cô được như hôm nay. Trong phần trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Linh Đan nói: "Tôi mong các em giữ vững tinh thần ham học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực để chinh phục những thành công mới trong năm học 2025-2026".
dang-khoi-2.jpg
Thủy Anh chia sẻ cô và Đăng Khôi bận lịch trình công tác, 4h sáng về đến nhà, sau đó chuẩn bị đợi đến 6h sáng đưa con dự khai giảng. “Mẹ không thấy mệt, háo hức giống các con. Vì mẹ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời con”, cô chia sẻ.
minh-thu-966.jpg
Diễn viên Minh Thu chia sẻ cảm xúc háo hức trong ngày tựu trường vào lớp 1 của con trai.
to-dung.jpg
Trong không khí cả nước chào đón năm học mới, diễn viên Tô Dũng đưa con đến trường dự lễ khai giảng. Anh nói 5/9 là ngày đặc biệt vì trùng sinh nhật của anh và con trai.
van-trang.jpg
"Khối phụ huynh đưa khối tựu trường đi khai giảng trong niềm hân hoan", Vân Trang chia sẻ khoảnh khắc cùng con gái đón năm học mới.
tien-loc-3215.jpg
Diễn viên Tiến Lộc chụp ảnh cùng con trong ngày con trai vào lớp 1.
hong-dang.jpg
Vợ chồng Hồng Đăng có mặt trong ngày khai giảng của hai con. "Chúc các bạn nhỏ có lễ khai giảng thật vui vẻ sau kỳ nghỉ hè dài. Chào mừng năm học mới", Hồng Đăng viết.
luong-thuy-linh.jpg
Hoa hậu Lương Thùy Linh gây sốt với hình ảnh thời học sinh. Cô là cựu học sinh lớp chuyên Toán của THPT chuyên Cao Bằng. Trong 12 năm học, cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi và nhiều thành tích học tập đáng nể.
minh-kien-3.jpg
minh-kien-2.jpg
Á hậu Minh Kiên đu trend khoe ảnh thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô từng là học sinh trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận.
#nghệ sĩ Việt #ngày khai giảng #5/9 #Thùy Anh #Lương Thùy Linh #khoảnh khắc ngày khai giảng

