Nghệ sĩ, hoa hậu có nhiều hoạt động trong ngày khai giảng

TPO - Hoa hậu Trâm Anh, Á hậu Linh Đan, vợ chồng diễn viên Thùy Anh - Đăng Khôi... đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm trong ngày khai giảng 5/9.
Trâm Anh cho biết cô ưu tiên dành thời gian học tập tại trường dù bận rộn với lịch trình Hoa hậu Trái Đất Việt Nam. Thời gian tới, cô mong muốn có thêm cơ hội tham gia hoạt động thiện nguyện, giao lưu và đồng hành cùng sinh viên trường ở những dự án ý nghĩa.
Trong buổi lễ, cô gửi lời cảm ơn đến thầy cô đã truyền tải kiến thức, tình yêu học tập để giúp cô được như hôm nay. Trong phần trao quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Linh Đan nói: "Tôi mong các em giữ vững tinh thần ham học hỏi, nuôi dưỡng ước mơ và không ngừng nỗ lực để chinh phục những thành công mới trong năm học 2025-2026".
Á hậu Minh Kiên đu trend khoe ảnh thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô từng là học sinh trường THPT Chu Văn An, Ninh Thuận.