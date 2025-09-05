Nghệ sĩ, hoa hậu có nhiều hoạt động trong ngày khai giảng

TPO - Hoa hậu Trâm Anh, Á hậu Linh Đan, vợ chồng diễn viên Thùy Anh - Đăng Khôi... đồng loạt chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm trong ngày khai giảng 5/9.