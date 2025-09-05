Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Không nhận ra Angelina Jolie

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Angelina Jolie gây bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bạch kim trên phim trường "Anxious People" tại London, Anh ngày 4/9.

Ngày 4/9, Just Jared đưa tin khó nhận ra Angelina Jolie với tạo hình mới trên phim trường Anxious People tại London, Anh. Khán giả nhận xét cô trông khác lạ với mái tóc vàng bạch kim. Cô nhuộm tóc để vào nữ chính vai Zara trong phim mới.

Trong Anxious People, nữ diễn viên đóng vai nhân viên ngân hàng Zara miễn cưỡng hòa nhập vào nhóm con tin sau khi bị tên cướp nhà băng bắt cóc. Giữa lúc bị mắc kẹt, họ chia sẻ những bất an, bí mật riêng. Bộ phim dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của Fredrik Backman, do Marc Foster đạo diễn. Phim còn có sự tham gia của Jason Segal và Aimee Lou Wood.

Maddox - con trai cả của Angelina Jolie - xuất hiện cùng mẹ trên phim trường, đóng vai trò trợ lý. Trước đó, Maddox làm trợ lý cho mẹ trong Maria, Without BloodFirst They Killed My Father.

angelina-jolie-anxious-people-se-1.jpg
angelina-jolie-anxious-people-september-2025-21.jpg
angelina-jolie-anxious-people-september-2025-02.jpg
angelina-jolie-anxious-people-se.jpg
Mái tóc ngắn khác lạ của Angelina Jolie trên phim trường.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8 tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara, Angelina Jolie hiếm hoi nói về công việc của những người con. Nữ diễn viên nói các con không có hứng thú theo đuổi diễn xuất.

"Tôi luôn muốn các con theo đuổi sự nghiệp điện ảnh. Tôi muốn con biết rằng sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật rất tuyệt vời, có cơ hội được sáng tạo, làm nhiều thứ. Nhưng chúng lại không hứng thú", nữ diễn viên nói.

Angelina Jolie giải thích các con không có tố chất người nổi tiếng, nhất là Shiloh "rất ghét nghề diễn viên". Cô cho rằng điều này trông ngớ ngẩn.

Mặc dù các con cô không hứng thú với diễn xuất, Angelina Jolie nói họ có cách thể hiện sự sáng tạo riêng, từ việc làm trợ lý trên phim trường đến công việc liên quan đến điện ảnh.

“Có đứa hứng thú công việc trên phim trường, số còn lại thích nhảy múa, vẽ tranh, yêu thích sân khấu hơn. Nhưng cuối cùng không đứa nào thích đóng phim điện ảnh cả", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Trạch Dương
#Angelina Jolie #tóc bạch kim Angelina Jolie #phim Anxious People #Angelina Jolie vai Zara #Maddox Angelina Jolie #đóng vai trợ lý Angelina Jolie #tóc ngắn Angelina Jolie #Angelina Jolie và các con #diễn xuất của các con Angelina Jolie #gia đình Angelina Jolie

Xem thêm

Cùng chuyên mục