Phạm Anh Khoa sau biến cố: 'Tôi biết đâu là điểm dừng'

TPO - Phạm Anh Khoa trở lại sau biến cố với sản phẩm "Dân tôi ca". Anh khẳng định biết điểm dừng, ý thức rõ phát ngôn, hành vi và đặt gia đình làm điểm tựa để tiếp tục sự nghiệp.

Phạm Anh Khoa trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian im ắng. Trong chương trình diễn ra ngày 4/9, nam ca sĩ trở nói bản thân đã thay đổi, biết nhìn nhận đa chiều và ý thức rõ hơn về giới hạn của chính mình.

Trả lời câu hỏi về việc có lo lắng khán giả không đón nhận sau ồn ào quá khứ, anh nói: “Hiện tại, tôi ý thức được phát ngôn, hành vi của mình có thể ảnh hưởng xấu đến một bộ phận những người yêu quý mình. Và ngược lại. Tôi tự tin bắt đầu đi con đường riêng của mình”.

Nam ca sĩ chia sẻ những khó khăn đã khiến anh tự dặn bản thân phải làm nghề có tâm, giữ đạo đức và tập trung vào giá trị cốt lõi.

“Bản thân tôi đã được nhận nhiều động lực từ các anh em, gia đình khi trở lại. Tôi biết đâu là điểm dừng, giới hạn. Hiện tại, cuộc sống và âm nhạc của tôi có sự cộng hưởng, liên đới. Âm nhạc chính là phản ánh con người hiện tại. Dân tôi ca phản ánh điều đó. Trước đây, tôi hát những thứ xa vời với đời sống thực”, anh nói.

Dân tôi ca trở thành sản phẩm âm nhạc mở đường cho sự trở lại lần này. Phạm Anh Khoa cho biết anh muốn kết nối giữa âm nhạc và đời sống, giữa con người nghệ sĩ và những trải nghiệm cá nhân. Nam ca sĩ nói đó là "lời tự sự, phản ánh trực tiếp những gì đã trải qua".

"Có những lúc, tôi chọn im lặng không phải để rút lui, mà là để nghe thật rõ tiếng nói từ bên trong. Hành trình từ sân khấu rock đầy lửa đến việc tìm kiếm sự thật và bản sắc qua âm nhạc đã giúp tôi nhận ra mình không thể ngừng hát. Lần này, tôi trở lại không phải để gây tiếng vang mà để kể những câu chuyện cần được kể bằng tiếng nói thật nhất của mình, về nguồn cội văn hóa và đời sống”, Phạm Anh Khoa nói thêm.



Hình ảnh mới của Phạm Anh Khoa.

Bên cạnh âm nhạc, Phạm Anh Khoa dành nhiều chia sẻ về gia đình. Anh gọi vợ là fan trung thành và khắt khe nhất, người luôn ở bên quan sát và buộc anh phải nỗ lực. “Chừng nào còn có sự quan sát bên cạnh, tôi phải nỗ lực để thuyết phục fan quan trọng nhất”, anh chia sẻ.

Nhìn lại quãng thời gian khó khăn, nam ca sĩ khẳng định: “May mắn là chúng tôi đã đi qua giai đoạn khó khăn, căng thẳng nhất. Và vợ tôi vẫn ở đây. Tôi nguyện hết phần đời còn lại giữ gìn tổ ấm, tập thể này”.

Với anh, gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn là lý do để anh tiếp tục đứng trên sân khấu, hát một cách chân thật.