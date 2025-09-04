Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trang Pháp ngất xỉu ở Sao nhập ngũ

TPO - Ngay cảnh quay chào đầu của Sao nhập ngũ, Trang Pháp bất ngờ ngất xỉu vì sốc nhiệt, có lúc sốt đến 39,5 độ C. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Tú rời chương trình do chấn thương.

Trong tập 5 Sao nhập ngũ vừa lên sóng, dàn nghệ sĩ gặp nhiều gian nan. Ngay ở cảnh quay chào đầu, Trang Pháp bị sốc nhiệt do cái nắng khắc nghiệt ở Bắc Giang. Cô ngất xỉu ngay sau đó.

Chiều cùng ngày, cô xin tiếp tục ghi hình vì sợ ảnh hưởng tiến độ chung. Nữ ca sĩ liên tục đòi dù có lúc đang sốt đến 39,5 độ C. “Dù chỉ là nhập ngũ trong thời gian ngắn cũng cần nghiêm túc, hết mình với bất kỳ nhiệm vụ nào”, cô nói.

Nữ ca sĩ cho biết cô hai lần lỡ hẹn Sao nhập ngũ vì lý do cá nhân. Đến lần thứ ba, cô quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội. Thời điểm tham gia chương trình, sức khoẻ Trang Pháp không ổn định. Đây cũng là lần hiếm hoi suốt nhiều năm cô thay đổi mái tóc từ hồng sang đen, nhằm phù hợp môi trường quân đội.

Trang Pháp lấy lại phong độ ở thử thách đu dây ngang sau khi tình trạng sức khỏe tạm ổn. Đây là phần thi từng được đánh giá phức tạp ở các mùa trước. “Động tác chuyên nghiệp, y như đội làm mẫu, rất tốt, rất nhanh, kỹ thuật tốt”, chỉ huy khen Trang Pháp.

Đội trưởng Chi Pu cũng chia sẻ sự ngạc nhiên khi chứng kiến đồng đội leo dây “thoăn thoắt” ngoài dự đoán.

z6977129898498-b9b8e597ad4233dd640d1ad505c69606.jpg
z6977129843567-686122a1d7580975c89c2080dacc9394.jpg
Trang Pháp chật vật ở Sao nhập ngũ.

Ở phần chiến đấu tay không, Trang Pháp lại ghi điểm liên hoàn và giành chiến thắng trong trận đối kháng với Ly Ly. Màn thể hiện của cô khiến Bình An phải thốt lên: “Trang Pháp khoẻ thể nhỉ? Ra đòn liên tục nãy giờ”.

Nữ ca sĩ cho biết Sao nhập ngũ có lịch trình dày đặc, đứng giữa nắng gắt. Có lúc, dàn cast chỉ ngủ được 1-2 tiếng mỗi đêm.

"Nhờ trải nghiệm này, tôi nhận ra một điều sâu sắc. Khi bước vào môi trường quân đội, kỷ luật thì mọi khó khăn, bệnh tật chỉ mang tính tương đối, tạm thời. Chỉ duy nhất một điều tuyệt đối là tình yêu nước", cô chia sẻ thêm.

Tại mùa giải năm nay, nhiều nghệ sĩ gặp chấn thương trong quá trình ghi hình Sao nhập ngũ. Sau khi Ninh Dương Lan Ngọc phải dừng cuộc chơi vì sức khỏe, Minh Tú cũng rời chương trình do chấn thương nặng.

Ngày 3/9, Minh Tú cho biết cô vừa trải qua ca phẫu thuật tái tạo dây chằng đầu gối và gọt sụn chêm, hiện đang hồi phục với các buổi vật lý trị liệu. Cô nói tiếc nuối khi phải chia tay sau tập 4, song coi đây là hành trình quý giá và là bài học để biết trân trọng sức khỏe hơn.

Nữ người mẫu bật khóc khi chống nạng chia sẻ với đồng đội, đồng thời gửi lời cảm ơn ê-kíp và khán giả. Trước đó, Lan Ngọc nói cô áy náy vì liên tục phải nhờ đồng đội cõng di chuyển, dẫn tới quyết định xin dừng để không ảnh hưởng tập thể.

Trạch Dương
