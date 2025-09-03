Hồ Ngọc Hà xin lỗi

TPO - Trước phản ứng trái chiều vì status giải thích lý do vắng mặt tại lễ diễu binh, diễu hành A80, Hồ Ngọc Hà chỉnh sửa bài đăng và gửi lời xin lỗi khán giả.

Ngày 2/9, Hồ Ngọc Hà xin lỗi bài đăng lý do cô vắng mặt tại đại lễ A80. Nữ ca sĩ lên tiếng sau khi bị cộng đồng liên tục gọi tên vì status "bận đi diễn ở châu Âu" nên từ chối lời mời biểu diễn ở lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.

Bài viết của Hồ Ngọc Hà lập tức gây tranh luận. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ đặt lịch trình cá nhân cao hơn ngày vui chung của đất nước. Nhiều người so sánh cô với đồng nghiệp như Mỹ Tâm, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh - những nghệ sĩ thu xếp lịch trình riêng để tham gia diễu hành và biểu diễn tại sự kiện A80.

"Trong không khí xao động, đội ngũ của tôi đăng bài gây ra những ý kiến trái chiều. Bài đăng không phải lúc, không phải nơi để trình bày. Tôi xin lỗi mọi người thật nhiều”, cô cho hay.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô vắng mặt trong các chương trình biểu diễn thuộc khuôn khổ A80 không phải vì “chạy show”, do gia đình có việc riêng.

“Tôi không có chạy show bên này (châu Âu - PV), gia đình có việc thật. Tôi cũng ham vui, ham xuất hiện những lúc ý nghĩa thế này”, nữ ca sĩ viết.

Bức ảnh Hồ Ngọc Hà sử dụng trong bài đăng giải thích lý do vắng mặt tại đại lễ A80.

Hồ Ngọc Hà không trực tiếp nói lý do đi châu Âu, chỉ nói thêm thông tin gia đình.

Nữ ca sĩ viết cha mẹ cô là những người đi qua chiến tranh để đến với hoà bình. Cô chia sẻ ba cô “là một trong những thương binh đầy năng lượng nhất trong tim mình”, mẹ cô mồ côi lúc 9 tuổi vì bà ngoại mất trong chiến tranh. “Mẹ cũng trở thành người mẹ mạnh mẽ nhất mà tôi có thể cảm nhận được”, Hồ Ngọc Hà nêu.

Giọng ca Cả một trời thương nhớ cho biết cô xuất thân và lớn lên trong môi trường quân đội, điều đó giúp cô "thấm thía tinh thần cứng cỏi, tình yêu sâu sắc được thể hiện không chỉ qua lời nói, hành động mà bằng cả quá trình cống hiến và xây dựng".

Ở cuối bài đăng, Hồ Ngọc Hà mong khán giả bỏ qua: "Ngày của hòa bình hãy cùng sống trong hòa bình thật trọn vẹn".

Tối 1/9, fanpage của Hồ Ngọc Hà xuất hiện bài viết liên quan đại lễ A80. "Do có lịch trình ở châu Âu đã sắp xếp từ trước nên Hà lỡ hẹn lời mời biểu diễn cho đại lễ sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình và một số sự kiện khác. Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9".

Sau khi bị khán giả chỉ trích, nữ ca sĩ chỉnh sửa status thành "Mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9".